مراسم تجلیل از خبرنگاران البرزی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید احدی پیش از ظهر سه‌شنبه در مراسم بزرگداشت خبرنگار که به همت خانه مطبوعات و اداره کل ارشاد اسلامی استان در فردیس برگزار شد، بابیان اینکه وجود رسانه‌ها موجبات پیشرفت را فراهم می‌کند، گفت: فعالیت خبرنگاران و رسانه‌های قوی در سطح شهر و جامعه باعث دستیابی به پیشرفت هرچه بیشتر می‌شود.

سرپرست فرمانداری فردیس در ادامه بابیان اینکه قدرت رسانه در دنیا به اثبات رسیده است، افزود: رسانه‌ها ازآن‌جهت که وکیل مردم هستند، وظیفه مهمی دارند.

وی بابیان اینکه خبرنگاران در آگاهی بخشی باید به‌خوبی عمل کنند، افزود: حفظ رسالت خبرنگاری برای خبرنگار باید از اهمیت بالایی برخوردار باشد.

احدی بابیان اینکه خبرنگاران قشری زحمتکش هستند، گفت: حضور پررنگ خبرنگاران در همه عرصه‌ها نشان از تأثیرگذاری آن‌هاست و باید از آن‌ها قدردانی شود.

وی خبرنگاران را عامل پویایی جامعه دانست و گفت: اگر خبرنگاران نباشند، قطعاً جامعه به پویایی و پیشرفت نخواهد رسید.

در این مراسم که با حضور استاندار البرز، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد چند تن از خبرنگاران استان مسائل و مشکلات حوزه رسانه استان را با حسین انتظامی درمیان گذاشتند.

اجرای این مراسم را سید کاظم احمدزاده مجری توانمند کشورمان بر عهده داشت. همچنین گروه موسیقی سنتی به اجرای برنامه پرداخت.