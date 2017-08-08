توئیت معنادار«اسپایسر»در مورد تحریم کره شمالی و ربط آن به اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، «شون اسپایسر» سخنگوی سابق کاخ سفید در پیامی که در توئیتر منتشر کرده در خصوص تحریم های جدید شورای امنیت عیله کره شمالی می نویسد: بعضی از شما ممکن است تعجب کنید که چگونه توانستیم برای تحریم کره شمالی رای قاطع شورای امنیت سازمان ملل را بگیریم. ما به اعضای شورای امنیت گفتیم که موضوع اسرائیل است.

به گزارش مهر، از چند ماه قبل رسانه های رژیم صهیونیستی تبلیغات گسترده ای را در مورد اینکه ایران برنامه های هسته ای و موشکی خود را در کره شمالی ادامه می دهد منتشر می کنند و به نظر می رسد که این پیام اسپایسر اشاره به این فضاسازی صهیونیست ها دارد.