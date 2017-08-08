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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۵۸

توئیت معنادار«اسپایسر»در مورد تحریم کره شمالی و ربط آن به اسرائیل

توئیت معنادار«اسپایسر»در مورد تحریم کره شمالی و ربط آن به اسرائیل

سخنگوی سابق کاخ سفید پیامی معنادار را در رابطه با تحریم های جدید شورای امنیت علیه کره شمالی منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «شون اسپایسر» سخنگوی سابق کاخ سفید در پیامی که در توئیتر منتشر کرده در خصوص تحریم های جدید شورای امنیت عیله کره شمالی می نویسد: بعضی از شما ممکن است تعجب کنید که چگونه توانستیم برای تحریم کره شمالی رای قاطع شورای امنیت سازمان ملل را بگیریم. ما به اعضای شورای امنیت گفتیم که موضوع اسرائیل است.

به گزارش مهر، از چند ماه قبل رسانه های رژیم صهیونیستی تبلیغات گسترده ای را در مورد اینکه ایران برنامه های هسته ای و موشکی خود را در کره شمالی ادامه می دهد منتشر می کنند و به نظر می رسد که این پیام اسپایسر اشاره به این فضاسازی صهیونیست ها دارد.

کد مطلب 4053688
عبدالحمید بیاتی

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