امنیت کشورحاصل همکاری مردم است/مواد مخدر ریشه جرم ۸۰درصد زندانیان

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان رومشگان با اشاره به اینکه دغدغه داشتیم که بتوانیم در رومشگان یک کادر قضایی و اداری ثابت را حاکم کنیم، اظهار داشت: تصور نمی کردیم در این شهر محروم بتوانیم نیروی اداری قضایی کافی را تامین کنیم.

وی یادآور شد: خوشبختانه دستگاه قضایی در این شهرستان به خوبی حاکم شده و رئیس دادگستری رومشگان واقعا ایثار کردند با اینکه شرایط کار در جاهای بزرگتر با امکانات بیشتر فراهم بود اما در این منطقه خدمت کردند.

همکاری دستگاه های امنیتی، نظامی و اجرایی در لرستان

رئیس کل دادگستری استان لرستان با بیان اینکه هر روز در مناطق مختلف کشور حوادثی رخ می دهد و بازتاب هم دارد اما در لرستان این اتفاقات به ندرت رخ می دهد، تصریح کرد: این امر نشان دهنده همکاری دستگاه های اجرایی، سیاسی، امنیتی و انتظامی لرستان است.

بدری افزود: همه دستگاه ها از سپاه گرفته تا اطلاعات و نیروی انتظامی و دستگاه های اجرایی متحد می شوند یک جایی بحرانی و خلایی را برطرف کنند؛ نقش ائمه جمعه در این اتحاد واضح و روشن است.

وی با اشاره به اینکه دستگاه های نظامی کار سنگین و دشواری برعهده دارند؛ گاهی یک جرقه ممکن است فتنه ای ایجاد کند و گاهی این فتنه سال ها زمان نیاز دارد تا حل شود، گفت: نسل جدید در معرض انواع خطرها قرار دارد. رئیس کل دادگستری استان لرستان با بیان اینکه نسل جدید کم تحمل است و سختی نکشیده و شرایط برایش فراهم بوده است و فرق دارد با نسل قبل از انقلاب که امکانات نداشتند، تصریح کرد: نسل جدید، نسل بردباری نیست لذا آمار نزاع و خودکشی در بین جوانان و پرخاشگری به عنوان یک آسیب مطرح شده است.

امنیت کشور حاصل همکاری مردم است

بدری با تاکید بر اینکه حل این مشکلات کار فرهنگی می خواهد، افزود: خیلی از زندانیان را می بینیم که چهره جوانی هستند؛ باید با کمک ریش سفیدها و معتمدین مشکلات این حوزه را رفع کنیم.

وی با اشاره به اینکه منتظر نباشیم هر چیزی با اقدام نظامی و قضایی حل شود، امنیت کشور حاصل همکاری مردم است نه کار قضایی و امنیتی، ادامه داد: مردم احساس مسئولیت می کنند و برای امنیت شان حساس هستند و همکاری می کنند.

رئیس کل دادگستری استان لرستان تصریح کرد: در بعضی روستاها و شهرها هسته هایی از معتمدین محل تشکیل شده و وقتی یک جایی ناهنجاری می بیند یا خودشان وارد می شوند یا به کمک دستگاه قضایی مسئله را حل می کنند.

بدری با اشاره به اینکه نزدیک به ۵۰ درصد زندانیان لرستان به علت جرم مربوط به مواد مخدر در زندان هستند، گفت: ۳۰ درصد کسانیکه در زندان های لرستان هستند نیز، ریشه جرم شان مواد مخدر است.

۸۰ درصد زندانیان مرتکب جرایم مربوط به مواد مخدر شده اند

وی یادآور شد: در مجموع ۸۰ درصد زندانیان ما یا آلوده به مواد مخدر هستند یا در ارتباط با آن هستند و ۲۰ درصد زندانیان نیز به دلیل جرایم مالی، چک بی محل و مهریه در زندان به سر می برند.

رئیس کل دادگستری استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه امروز سختی را زن و شوهرها نمی توانند تحمل کنند و کوچکترین اختلافی منجر به طلاق آنها می شود، اظهار داشت: یک مرتبه نفرت بین شان ایجاد می شود و چون درجه صبر و تحمل شان پایین است، جدا می شوند.

وی با بیان اینکه سیاست های ما بر این است که از مجازات زندان در حداقل ممکن استفاده کنیم، تصریح کرد: در رابطه با جرایم خشن چاره ای نداریم و مجبور به استفاده از مجازات زندان هستیم.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با تاکید بر اینکه مجازات های زندان آثار اجتماعی بدی بر خانواده محکوم دارد به ویژه در شهرهای کوچک، افزود: تلاش کنیم پیشگیری اولویت باشد.