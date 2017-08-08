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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۵۸

مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری:

مسابقات قهرمانی ورزش دانش آموزان کشور در شهرکرد برگزار می شود

مسابقات قهرمانی ورزش دانش آموزان کشور در شهرکرد برگزار می شود

شهرکرد- مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از برگزاری مسابقات قهرمانی ورزش دانش آموزان کشور در شهرکرد خبر داد.

بهروز امیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مسابقات قهرمانی ورزش دانش آموزان کشور در شهرکرد برگزار می شود، اظهار داشت: برگزاری مسابقات قهرمانی دانش آموزان سراسر کشور درسه مقطع تحصیلی و سه رشته شنا، وزنه برداری و جشنواره بازی های بومی محلی در استان چهارمحال و بختیاری برگزار خواهد شد.

وی عنوان کرد: این مسابقات با حضور دو هزار دانش آموز از سراسر کشور برگزار می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: مسابقات قهرمانی دانش آموزان از ۱۸ تا ۲۸ مردادماه در شهرکرد برگزار می شود.

کد مطلب 4053692

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