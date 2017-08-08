بهروز امیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مسابقات قهرمانی ورزش دانش آموزان کشور در شهرکرد برگزار می شود، اظهار داشت: برگزاری مسابقات قهرمانی دانش آموزان سراسر کشور درسه مقطع تحصیلی و سه رشته شنا، وزنه برداری و جشنواره بازی های بومی محلی در استان چهارمحال و بختیاری برگزار خواهد شد.

وی عنوان کرد: این مسابقات با حضور دو هزار دانش آموز از سراسر کشور برگزار می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: مسابقات قهرمانی دانش آموزان از ۱۸ تا ۲۸ مردادماه در شهرکرد برگزار می شود.