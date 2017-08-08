زمان و مکان کنسرت محمدرضا گلزار اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا گلزار هشتم شهریورماه طی ۲ سانس و به تهیه‌کنندگی شرکت اکسیر نوین به مدیریت محمدرضا خانزاده اجرای خود را در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران روی صحنه می‌برد.

محمدرضا گلزار در این برنامه ارکستری به رهبری حامد برادران را در کنار خود خواهد داشت و قرار است منتخبی از تک‌آهنگ‌هایی که طی سال‌های اخیر را منتشر کرده است، برای دوستدارانش بخواند. در حال حاضر فروش بلیت‌های این برنامه آغاز شده است.

احتمالاً این خواننده تا پایان تابستان چند اجرا در شهرهای دیگر ایران هم داشته باشد و همزمان مراحل تولید قطعات جدید و آلبوم خود را هم دنبال می‌کند.