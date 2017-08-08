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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۰۶

زمان و مکان کنسرت محمدرضا گلزار اعلام شد

زمان و مکان کنسرت محمدرضا گلزار اعلام شد

کنسرت محمدرضا گلزار هشتم شهریورماه در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا گلزار هشتم شهریورماه طی ۲ سانس و به تهیه‌کنندگی شرکت اکسیر نوین به مدیریت محمدرضا خانزاده اجرای خود را در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران روی صحنه می‌برد.

محمدرضا گلزار در این برنامه ارکستری به رهبری حامد برادران را در کنار خود خواهد داشت و قرار است منتخبی از تک‌آهنگ‌هایی که طی سال‌های اخیر را منتشر کرده است، برای دوستدارانش بخواند. در حال حاضر فروش بلیت‌های این برنامه آغاز شده است.

احتمالاً این خواننده تا پایان تابستان چند اجرا در شهرهای دیگر ایران هم داشته باشد و همزمان مراحل تولید قطعات جدید و آلبوم خود را هم دنبال می‌کند.

کد مطلب 4053697
زهرا منصوری

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    نظرات

    • کسری IR ۱۴:۵۱ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۶
      8 0
      پاسخ
      من عاشق کنسرت اقای گلزار هستم و به شما هم پیشنهاد می کنم برین من همیشه بودم عالیه

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