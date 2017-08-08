به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به پیش فروش خودرو توسط شرکت‌های فاقد نمایندگی رسمی هشدار داد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

پیرو اطلاع رسانی‌های قبلی مجدداً تأکید می‌نماید شرکتهای عرضه کننده خودرو به استناد ماده ۵ آئین نامه اجرائی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو موضوع مصوبه شماره ۷۴۱۵/ت۵۱۶۸۱ ﻫ مورخ ۹۵/۱۰/۲۸ هیئت محترم وزیران مکلف به اخذ مجوز پیش فروش خودرو از وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشند، لذا از هموطنان گرامی تقاضا می‌شود در صورت تمایل به خرید خودرو در قالب «پیش فروش» فقط شرکتهایی که دارای نماینده رسمی بوده و مشخصات آنها در سایت مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران به نشانی www.gatc.ir درج گردیده و نسبت به اخذ مجوز پیش فروش از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نموده‌اند و در آگهی پیش‌فروش به آن اشاره شده را انتخاب نموده و از ثبت نام در شرکتهایی که فاقد نمایندگی می‌باشند هر چند تبلیغات گسترده‌ای از طریق چاپ آگهی در روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های عمومی داشته باشند به دلیل جلوگیری از مشکلات آتی اکیداً خودداری نمایند.

لازم است متقاضیان خرید در زمان مراجعه به شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو، مجوز پیش فروش و شماره مجوز مربوطه جهت پیش فروش خودرو که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر گردیده را به منظور حصول اطمینان، از شرکت عرضه‌کننده مطالبه نمایند. لازم به توضیح است امکان ورود خودرو از سوی واردکنندگان غیر رسمی به صورت موازی، با توجه به پایان اعتبار ثبت سفارش‌های قبلی و عدم امکان ثبت سفارش جدید غیر ممکن بوده، لذا تعهدات شرکت‌های مذکور به خریداران بدون پاسخ خواهد ماند.

در همین راستا به اطلاع میرساند پیش فروش خودروی opel از طریق شرکت ساپرا موتور به دلیل عدم اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، غیر قانونی است.

روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از مردم عزیز تقاضا می نماید هرگونه گزارش یا شکایت در خصوص پیش فروش غیرقانونی خودرو یا سایر تخلفات اقتصادی را از طریق تلفن ۱۲۴ با سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات در میان بگذارید.