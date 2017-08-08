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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۰۱

تسلط ارتش سوریه بر مناطق جدید در شرق السویداء

تسلط ارتش سوریه بر مناطق جدید در شرق السویداء

ارتش سوریه در ادامه جنگ با داعش موفق به تسلط بر چند بلندی در حومه شرقی استان السویداء شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، ارتش سوریه و متحدان آن بلندی های اسد، جارین و الریاحین را از تروریستها در حومه شرقی السویداء باز پس گرفتند و به تعقیب داعشی ها در این منطقه پرداختند.

از سوی دیگر منابع سوری از کشته و زخمی شد شماری دیگر بر اثر حمله جنگنده های ائتلاف تحت سرکردگی آمریکا به روستاهای ابوحمام، الکشکیه و بادیه المیادین در حومه دیرالزور خبر دادند.

در درعا بر اثر انفجار داخل گردان متروکه در غرب گمرک قدیم درعا، ۱۰ فرد مسلح کشته و شماری دیگر زخمی شدند. این انفجار در انبار مهمات گروههای مسلح رخ داد.

کد مطلب 4053701

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