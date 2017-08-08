تسلط ارتش سوریه بر مناطق جدید در شرق السویداء

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، ارتش سوریه و متحدان آن بلندی های اسد، جارین و الریاحین را از تروریستها در حومه شرقی السویداء باز پس گرفتند و به تعقیب داعشی ها در این منطقه پرداختند.

از سوی دیگر منابع سوری از کشته و زخمی شد شماری دیگر بر اثر حمله جنگنده های ائتلاف تحت سرکردگی آمریکا به روستاهای ابوحمام، الکشکیه و بادیه المیادین در حومه دیرالزور خبر دادند.

در درعا بر اثر انفجار داخل گردان متروکه در غرب گمرک قدیم درعا، ۱۰ فرد مسلح کشته و شماری دیگر زخمی شدند. این انفجار در انبار مهمات گروههای مسلح رخ داد.