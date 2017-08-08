احیای سوآپ خبری خوش برای اقتصادایران/بخش خصوصی محور سواپ باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی؛ عباسعلی اسلامی با اشاره به اینکه تخلیه محموله نفتی اخیر در پایانه نفتی نکا می تواند سرآغازی برای احیای مجدد ظرفیت سوآپ نفت خام و فرآورده های نفتی کشور باشد گفت:احیای عملیات سوآپ و فراهم کردن فرصت برای توسعه آن به معنای استفاده درست از نعمت موقعیت جغرافیایی کشورمان است و به نظر می رسد تخلیه محموله نفت خام شرکت دراگون اویل در بندر نکا که امروز انجام شده است سرآغازی بر پایان این فرصت سوزی باشد.

اسلامی با اظهار امیدواری براینکه احیا و توسعه سوآپ یکی از محور های برنامه وزارت نفت دولت دوازدهم باشد یادآور شد:البته ضروری است که بخش خصوصی به عنوان محور این توسعه ، حضوری فعال داشته باشد.

این مقام مسوول افزود : مطابق متن بند دوم ماده یکم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی رهبر انقلاب)،مسئله ایجاد تنوع در روش های فروش و مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش نفت و گاز صریحا" از سوی معظم له تاکید شده است و بر همین اساس شایسته است که در عرصه احیا و توسعه عملیات سوآپ نفت خام،بخش خصوصی ایران به عنوان فعال دیده شود.

اسلامی خاطرنشان کرد:خبر آغاز عملیات سوآپ برای کلیت اقتصاد ایران خبر خوبی است و در طلیعه دولت دوازدهم این اتفاق را به فال نیک می گیریم.

وی افزود : شماری از اعضای اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی ایران به صورت رسمی در رشته سوآپ تخصص دارند و انتظار می رود که این فعالان،در ماه ها و سال های آینده،امکان حضور جدی در صحنه عملیات سوآپ را داشته باشند.