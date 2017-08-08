شهردار نیویورک برای تامین هزینه مترو درخواست افزایش مالیات داد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، «بیل د بلاسیو» شهردار نیویورک پیشنهاد افزایش مالیات برای ثروتمندان نیویورکی به منظور بالا بردن اعتبار صندوق شهرداری برای ترمیم سیستم مترو آسیب دیده نیویورک را داد.

این طرح شامل آن دسته از افرادی می شود که درآمد سالانه آنها بیش از ۵۰۰ هزار دلار در سال است و پیشنهاد شده که مالیات آنها از ۳.۸۷۶ درصد فعلی به ۴.۴۱ درصد افزایش پیدا کند؛ از جمله اهداف دیگر این طرح نیم بها کردن قیمت بلیط اتوبوس و مترو برای ۸۰۰ هزار جمعیت بسیار مستمند نیویورک است.

به گفته شهردار نیویورک، اجرای این طرح موجب افزایش درآمد ۷۰۰ میلیون دلاری برای شبکه اتوبوس رانی و مترو این شهر می شود.

بر اساس آمار بدست آمده، تقریبا ۳۲ هزار نفر از ساکنان نیویورک درآمد بیش از ۵۰۰ هزار دلار در سال دارند؛ ضمن اینکه شهر نیویورک سالانه حدود ۱.۶ میلیارد دلار هزینه های عملیاتی دارد.

در سال گذشته میلادی فقط ۶۳ درصد از قطارهای مترو بدون تاخیر وارد ایستگاه شدند؛ در حالیکه این رقم برای ۶ سال قبل از آن ۸۵ درصد ثبت شده است.