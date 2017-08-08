به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت،محمدرضا نعمت زاده در مراسم افتتاح پروژه ژئوفیزیک هوایی استان‌های خراسان رضوی و مازندران برای اکتشاف منابع معدنی و آب کارستی که به صورت ویدیوکنفرانس در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اظهار کرد: شناسایی ظرفیت‌های آب‌های کارستی در لایه سخت زیرزمینی کار جدیدی است که با تحقیقات و بررسی های انجام شده مشخص شد پتانسیل انجام مطالعات تا عمق ۵۰۰ متری برای شناسایی معادن آبی در سازه های سخت آهکی کشور وجود خواهد داشت.

وی با اشاره به این موضوع که در حدود یک دهم مساحت کشور امکان دسترسی به آب‌های کارستی وجود دارد، عنوان کرد: این کار با اولویت استان های خراسان و یزد آغاز شده است.

نعمت زاده انجام مطالعات ژئوفیزیک را با استفاده از روش مدرن و به صورت الکترومغناطیس دانست و گفت: برآورد در مرحله اول اینست که کل ذخایر آب کارستی کشور می تواند مصارف آب شهری و شرب را تأمین کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این موضوع که پروژه مازندران در پهنه های اکتشافی به مساحت ۱۵ هزار و یکصد کیلومتر خطی در منطقه مرزن آباد شهرستان چالوس آغاز می شود، عنوان کرد: این طرح از برنامه های سفر رییس جمهور روحانی به مازندران بود که با مشارکت شرکت سرمایه گذاری غدیر آغاز شد.

نعمت زاده اولویت پروژه های اکتشافی را شناسایی معادن زیر زمینی دانست و گفت: تا به امروز جز زغالسنگ در دیگر زمینه ها فعالیت نداشتیم و از طرفی با توجه به پوشش گیاهی مازندران باید منابع زیرزمینی را شناسایی و استفاده کنیم.