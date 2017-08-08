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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۰۴

۱۶ کاروان زائران ایرانی امروز مدینه منوره را ترک می کنند

۱۶ کاروان زائران ایرانی امروز مدینه منوره را ترک می کنند

عملیات انتقال زائران ایرانی از مدینه منوره به مکه مکرمه امروز با اعزام ۱۶ کاروان با ظرفیت ۲۲۴۷ زائر ادامه می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تعداد کاروان های خارج شده از مدینه منوره با احتساب ۱۶ کاروانی که امروز(سه شنبه) راهی مکه مکرمه می شوند، به ۷۲ کاروان می رسد.

انتقال زائران از مدینه منوره به مکه مکرمه از روز شنبه (۱۴مرداد) آغاز شده است و تا پایان امروز مجموع زائرانی که مدینه را ترک کردند به ۹۹۵۲ نفر می رسد.

اعزام زائران ایرانی به مدینه منوره تا ۳۰ مرداد ادامه خواهد داشت و از ۱۹ مرداد پروازهای مدینه بعد، به مقصد فرودگاه جده انجام می شود.

عملیات انتقال زایران ایرانی به عربستان سعودی سوم شهریور خاتمه می یابد.

کد مطلب 4053707

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