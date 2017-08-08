به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در راستای سیاست تنش آفرینی این کشور در شبه جزیره کره امروز با انتشار پیامی توئیتری بار دیگر مدعی تهدیدات کره شمالی شد.

رئیس جمهور آمریکا در یکی از پیام های خود در این باره نوشت: پس از سال‌ ها ناکامی، کشورها سرانجام برای پرداختن به مخاطرات کره شمالی در حال گردهم آیی هستند.

وی ادامه داد: ما باید سرسخت و قاطع باشیم.

لازم به ذکر است، به دنبال تصویب قطعنامه ۲۳۷۱ پنجم آگوست سال جاری میلادی در شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه کره شمالی که به ابتکار آمریکا تهیه و تدوین شده بود، پیونگ یانگ نیز نسبت به عواقب این اقدام به واشنگتن هشدار داد.

بر این اساس قطعنامه جدید شورای امنیت، تحریم های پیشین سازمان علیه کره شمالی را شدت بخشیده و بر فشارهای بین المللی به این کشور می افزاید.

یک روز بعد، سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید با صدور بیانیه ای در این باره اعلام کرد: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از همکاری اعضای شورای امنیت سازمان ملل در تصویب قطعنامه اخیر علیه پیونگ یانگ تشکر کرده است.

سخنگوی کاخ سفید در ادامه افزوده بود: رئیس جمهور از چین و روسیه به خاطر همکاری در تصویب این قطعنامه تشکر کرده است.