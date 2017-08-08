به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شفیعی ظهر امروز سه شنبه در همایش روز خبرنگار که در تالار خاقانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد درباره اقدامات خانه مطبوعات استان در مدت اخیر ابراز کرد: پس از تشکیل هئیت مدیره خانه مطبوعات، حدود ۶ جلسه برگزار کردهایم و تدوین آییننامه جزو اولویتهای ما بوده است.
وی در تشریح عملکرد خانه مطبوعات استان اضافه کرد: همچنین برگزاری دورههای آموزش خبرنگاری در شبستر از دیگر برنامههای ما بوده اما در نظر داریم ۳ دوره خبرنگاری در ۳ شهرستان دیگر استان برگزار کنیم.
مدیر خانه مطبوعات آذربایجان شرقی همچنین در ادامه از تفاهمنامههای مشترک خانه مطبوعات با سایر دستگاهها در راستای ارتقا سطح رفاهی خبرنگاران استان خبر داد و اعلام کرد: جشنواره مطبوعات امسال با بخش ویژه تبریز ۲۰۱۸ برگزار خواهد شد و امیدواریم با استقبال خبرنگاران مواجه شود.
شفیعی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان مشکلات جامعه رسانهای استان پرداخت و گفت: بیمه، مسکن و ساماندهی خبرنگاران سالهاست که در روز خبرنگار ذکر میشوند ولی دیگر عادی شده و هیچ تدبیری برای حل این مشکلات توسط مسئولان اندیشیده نمیشود.
وی با لحنی انتقادی تصریح کرد: متاسفانه در مدت اخیر مجوزهای بیشماری برای پایگاههای خبری صدور شده درحالی که برای باز کردن یک مغازه کوچک نیز حتی استعلام صورت میگیرد.
مدیر خانه مطبوعات آذربایجان شرقی در پایان اظهار کرد: امروزه شاهد آنیم که نامحرمان وارد عرصه مطبوعات شدهاند و بیشک مشکلات آن را در آینده بیشتر لمس خواهیم کرد.
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