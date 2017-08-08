به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ احمد ابراهیمی، معاون عملیات و تولید منطقه بهرگان این خبر را اعلام کرد و افزود: این عملیات با صرف چهار هزار نفر ساعت کار با تیمی مشتمل بر ۱۵ نفر و با خرید حدود پنجاه میلیون ریال کالا اجرایی شد.

وی گفت: توربین واحد A سکو در سال ۹۲ به دلیل نقص فنی از سرویس خارج شد و در آن زمان تولید برق نیروگاه سکو با دو توربین باقیمانده انجام می‌شد، اما بیم آن وجود داشت که با هرگونه خرابی دو توربین باقیمانده، پروسه تولید نفت دچار مشکل اساسی شده و سبب پایین آمدن کیفیت نفت تولیدی شود. بنابراین ضرورت تعویض انجین (ENGINE) توربین A با توربین نو که به صورت پشتیبان در انبار منطقه بود، کاملاً احساس می‌شد و این کار با همت بخش تعمیرات توربین سکو و سایر همکاران انجام شد.

به گفته وی، پس از تعویضENGINE توربین‌ها و راه‌اندازی آن اقدام به برنامه‌ریزی برای تعمیر توربین معیوب کردیم ولی از آنجایی که آثار تحریم کماکان بر صنعت سایه افکنده بود، حتی شرکت سازنده نیز تمایلی نسبت به تعمیر اساسی توربین از خود نشان نمی‌داد؛ از طرفی تعداد این نمونه توربین در کل کشور انگشت‌شمار و فرستادن ENGINE آن به وزن ۱۶ تن به خارج از کشور با مشکلات فراوانی روبه‌رو بود. علاوه بر آن هیچ‌گونه اسنادی برای تعمیر آن در دسترس نبود و شرکت‌های داخلی نیز با توجه به نداشتن اطلاعات کافی قادر به انجام تعمیرات آن نبودند، بنابراین ضمن تشکیل کارگروهی از بهترین نفرات تعمیرات، تصمیم به تعمیر اساسی توربین گرفته و تعمیرات با مطالعه و جمع‌آوری اسناد و به کار بستن تجربیات گذشته، در سال گذشته آغاز شد.

ابراهیمی افزود: در زمانی که تعمیرات اساسی آن توربین رو به پایان بود، توربین واحد C دچار اشکال و از سرویس خارج شد که گروه تعمیرات با فعالیتی دوچندان پس از صحت عملکرد و انجام تست‌های لازم اقدام به تعویضENGINE تعمیر شده با انجین معیوب کرد و پس از راه‌اندازی آزمایشی و پایش وضعیت، این توربین هم‌اکنون در حال بهره‌برداری است.

معاون عملیات و تولید منطقه بهرگان افزود: با توجه به فضای محدود و پر پیچ‌وخم سکو، جابجایی انجین‌ها چالش بزرگی محسوب می‌شد که با طراحی و ساخت سازه متحرک و ریل‌های مناسب این مهم هم با موفقیت انجام شد.

سکوی سروش تنها سکوی شرکت نفت فلات قاره ایران است که عملیات استخراج، فرآورش و نمک‌زدایی دو میدان سروش و نوروز به طورکامل در آن صورت می‌گیرد. این سکو صادرکننده دو پایه از پنج پایه نفت صادراتی کشور است. یکی از نیازهای مبرم این سکو داشتن توربین‌های گازی مولد برق با راندمان بالا است که این مهم هم‌اکنون توسط سه توربین ۱۷ مگاواتی سه‌محورهSGT-۵۰۰ ساخت شرکت زیمنس تامین می‌شود.