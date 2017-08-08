به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صلواتی عصر سه شنبه، در بازدید از خبرگزاری مهر به مناسبت روز خبرنگار با اشاره به اینکه خبرنگار به معنای واقعی، کار کردن با کمترین امکانات و بیشترین کیفیت و تاثیرگذاری است، اظهار داشت: خبرگزاری مهر از گذشته تاکنون با درج اخباروگزارشات تاثیر بسزایی در بهبود کیفیت زندگی در شهر و استان اصفهان داشته است.

وی با اشاره به اینکه خبرگزاری مهر همواره جزء منتقدان شهرداری اصفهان بوده است، ابراز داشت: این خبرگزاری به ویژه در حوزه میراث فرهنگی نیز تاثیرات بسزایی را داشته و با تهیه و انتشار گزارش‌های انتقادی منصفانه در پیشرفت جامعه تاثیر گذار بوده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان همچنین با اشاره به فعالیت خوب خبرنگاران مهر در حوزه توسعه هوای پاک و حمل و نقل عمومی مناسب در شهر اصفهان اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم که بیشتر اخبار خبرگزاری مهر در اصفهان به تیتر یک روزنامه‌های محلی و سراسری تبدیل می‌شود.

رسانه‌ها به مسئولان در خصوص پیاده رو سازی چهارباغ جسارت دادند

سعید ساکت، رئیس پویش مردمی ترافیک نیز در این بازدید ضمن تبریک روز خبرنگار با اشاره به اینکه دیدگاه رسانه‌ها و به ویژه خبرگزاری مهر نسبت به حوزه حمل ونقل و ترافیک شرایط خوبی را در این حوزه در شهر اصفهان رقم زده است، اظهار داشت: در بحث پیاده رو شدن چهارباغ عباسی نوع نگاهی که در ابتدای امر به این پویش وجود داشت نگاه شعار گونه بود و امروز مشاهده می‌کنیم که این شعار به واقعیت ملموس تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها با حمایت از پویش مردمی سه‌شنبه‌های بدون خودرو روند پیاده رو سازی چهارباغ را تسهیل کرده است، اضافه کرد: ۱۲ مرداد سالگرد راه‌اندازی پویش مردمی سه شنبه های بدون خودرو است و ما یک سالگی این پویش را باپیاده رو سازی دائمی در بخشی از چهارباغ جشن گرفتیم.

رئیس پویش مردمی سه‌شنبه‌های بدون خودرو با اشاره به اینکه برای بسیاری از مسئولان پیاده رو سازی چهار باغ از عبور مترو سخت‌تر بود، ابراز داشت: رسانه ها با حمایت از این طرح و مطالبه‌گری از مسئولان مختلف به مسئولان در خصوص پیاده رو سازی چهارباغ جسارت دادند.