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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۱۰

۲ روز مانده به مسابقات جهانی والیبال؛

تکلیف حضور بانوان تماشاگر در مسابقات جهانی والیبال مشخص نیست

تکلیف حضور بانوان تماشاگر در مسابقات جهانی والیبال مشخص نیست

اردبیل- تنها دو روز به آغاز مسابقات انتخابی والیبال بزرگسالان جهان باقی است، اما هنوز تکلیف حضور بانوان تماشاگر در این مسابقات مشخص نیست.

به گزارش خبرنگار مهر،مدیر کل ورزش و جوانان استان اردبیل بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به وضعیت حضور بانوان تماشاگر در مسابقات جهانی والیبال گفت:فعلا در این خصوص تصمیمی اتخاذ نشده است.

ایوب بهنام تصریح کرد:قرار است فردا در شورای تامین استان در خصوص حضور بانوان تصمیم گیری شود.

وی همچنین در خصوص شائبه مفقودی ۳۰۰ میلیون تومان در مسابقات والیبال امیدهای آسیا اضافه کرد:چنین ادعایی صحت ندارد و هر فردی می تواند مستندات ارائه دهد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان تاکید کرد:ما با محدودیت مالی مواجه هستیم و بنده تنها برای ۵۰ میلیون تومان پنج بار با امور مالیاتی تماس گرفتم.

بهتاج به هزینه کرد یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی برای مسابقات والیبال امیدهای آسیا اشاره کرد و گفت:برای تبلیغ مسابقات جهانی هنوز رقمی به دست ما نرسیده است.

وی افزود:مسابقات والیبال توانسته نام اردبیل را در سطح جهانی مطرح کند و تمامی عملکرد مالی آن شفاف است.

کد مطلب 4053737
محمد میرزایی ناطق

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