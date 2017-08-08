  1. بین الملل
  2. آفریقای مرکزی و جنوبی
۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۳۸

خشونت در آفریقای مرکزی ۴۰ کشته بر جای گذاشت

خشونت در آفریقای مرکزی ۴۰ کشته بر جای گذاشت

در حملات مسلحانه شبه نظامیان مسلح در شهر گامبو واقع در آفریقای مرکزی دست کم ۴۰ نفر کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ویشل کپینگو» نماینده پارلمان آفریقای مرکزی در گفتگو با آناتولی اعلام کرد که در حمله شبه نظامیان گروه مسلح موسوم به اتحاد برای صلح در آفریقای مرکزی به یک ساختمان دولتی و مرکز بهداشتی و درمانی در شهر گامبو در جنوب این کشور حداقل ۴۰ نفر کشته شدند.

به گفته وی اعضای این گروه به شمار زیادی از ماموران و بیماران حمله کرده اند. به دنبال این وقایع مردم شهر دچار ترس و نگرانی شده و شماری از آنان به مناطق همجوار پناه برده اند.

درگیری و خشونت ها میان گروه های مسلح در مناطق جنوبی آفریقای مرکزی در دوره های اخیر افزایش یافته است.

لازم به ذکر است، در حمله گروه مسلح مسیحی آنتی بالاکا به مردم شهر بانگاسو که اغلب مسلمان هستند در ماه می سال جاری میلادی دست کم ۱۱۵ نفر کشته شدند.

کد مطلب 4053739

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها