خشونت در آفریقای مرکزی ۴۰ کشته بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، «ویشل کپینگو» نماینده پارلمان آفریقای مرکزی در گفتگو با آناتولی اعلام کرد که در حمله شبه نظامیان گروه مسلح موسوم به اتحاد برای صلح در آفریقای مرکزی به یک ساختمان دولتی و مرکز بهداشتی و درمانی در شهر گامبو در جنوب این کشور حداقل ۴۰ نفر کشته شدند.

به گفته وی اعضای این گروه به شمار زیادی از ماموران و بیماران حمله کرده اند. به دنبال این وقایع مردم شهر دچار ترس و نگرانی شده و شماری از آنان به مناطق همجوار پناه برده اند.

درگیری و خشونت ها میان گروه های مسلح در مناطق جنوبی آفریقای مرکزی در دوره های اخیر افزایش یافته است.

لازم به ذکر است، در حمله گروه مسلح مسیحی آنتی بالاکا به مردم شهر بانگاسو که اغلب مسلمان هستند در ماه می سال جاری میلادی دست کم ۱۱۵ نفر کشته شدند.