واکنش نوری مالکی به حمله آمریکایی ها به گردان سیدالشهداء

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، نوری المالکی معاون رئیس جمهور عراق خواستار تحقیق درباره حمله به نیروهای گردان سیدالشهداء در مرز عراق با سوریه و مجازات عاملان آن شد.

وی افزود: شهادت جمعی از رزمندگان مقاومت اسلامی گردانهای سیدالشهداء در حمله غیر قابل توجیه از سوی نیروهای ائتلاف بین المللی به محل استقرار این رزمندگان در مرزهای عراق و سوریه را تسلیت عرض می کنیم و این حمله که منجر به جانباختن برخی از فرزندان حشد شعبی شد را محکوم می کنیم و خواستار تحقیق فوری و تشکیل کمیته عالی برای مقابله با این اقدامات و مجازات عاملان این کشتار شنیع هستیم به ویژه که این پدیده فراتر از حالات فردی است.

مالکی تاکید کرد: این سبب می شود که یک سئوال برای همه ما ایجاد شود که چرا این حملات همزمان با پیروزی های نیروهای مسلح و حشد شعبی بر داعش در همه جبهه ها رخ می دهد.

شایان ذکر است که گردانهای سیدالشهداء روز گذشته از حمله به نیروهای خود از سوی آمریکایی ها در مرز با عراق و سوریه خبر داده بود.