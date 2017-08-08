به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلطانی فر در گفتگو با پایگاه خبری وزارت ورزش در مورد انتخاب مجددش توسط دکتر روحانی رئیس جمهوری به عنوان وزیر ورزش و جوانان دولت دوازدهم گفت: خدمت کردن در دولتی که برخاسته از رای قاطع مردم در یک انتخابات حماسی است، افتخاری بزرگ محسوب می شود

وزیر ورزش و جوانان در این باره گفت: خدمت کردن در دولتی که برخاسته از رای قاطع مردم در یک انتخابات حماسی است، افتخاری بزرگ محسوب می شود. این که انسان در موضع خدمتگذاری و باب الحوائجی مردم قرار می گیرد توفیق بزرگ و ارزشمندی است و امیدوارم در این راه سربلند باشیم.

با همگرایی همه جانبه می توانیم گره های مختلف ورزش کشور را باز کنیم

سلطانی فر در مورد برنامه های وزارت ورزش و جوانان دولت دوازدهم گفت: همان طور که در این هشت ماه گذشته توفیق داشتیم در محورهای مختلف در جهت اصلاح امور قدم هایی را برداریم، ان شاء الله بتوانیم در چهار سال آینده نیز گره های مختلف ورزش کشور را با کمک همه همکاران وزارت، همچنین اعضای محترم دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رسانه های مختلف، پیشکسوتان، قهرمانان و همه دلسوزان عرصه ورزش باز کنیم.

تعامل و کار ما بر اساس ضوابط و مسائل قانونی است

وزیر ورزش و جوانان با بیان این که در حال حاضر ثبات و آرامش خوبی در عرصه ورزش کشور به وجود آمده، ادامه داد: تعامل و کار ما بر اساس ضوابط و مسائل قانونی است و باور من این است که با استفاده از ظرفیت همه دلسوزان و دست اندرکاران ورزش کشور در همه وزارت خانه ها و دستگاه های دولتی، می توان از امکانات موجود استفاده بهینه کرد و ضریب بهره وری را بالا برد.

باید در عرصه ورزش همگانی، گشایش بیشتری را برای حضور همه مردم فراهم کنیم

سلطانی فر با تاکید بر توسعه ورزش همگانی و قهرمانی، اظهار داشت: باید در عرصه ورزش همگانی، گشایش بیشتری را برای حضور همه مردم فراهم کنیم و همچنین در عرصه ورزش قهرمانی بتوانیم دستاوردهای دولت یازدهم را در دولت دوازدهم توسعه دهیم.

باید در مورد حضور بانوان در سمت های مدیریتی و مسابقات بین المللی قدم های اساسی تری برداریم

وزیر ورزش و جوانان همچنین با تاکید بر توسعه ورزش بانوان، افزود: در بخش ورزش بانوان باید در همه ابعاد چه در بخش حضور بانوان در سمت های مدیریتی در ستاد و صف و چه در بخش حضور بانوان در مسابقات بین المللی قدم های اساسی تر و بیشتری برداریم.

امیدوارم در تعامل با نمایندگان مجلس به یک چهارچوب مناسب برای پیشرفت و توسعه ورزش کشور، سلامت جامعه و افزایش غرور ملی برسیم

سلطانی فر همچنین به توسعه ورزش روستایی و عشایری و ورزش جانبازان و معلولین تاکید کرد و افزود: در همه این موضوعات برنامه های مفصلی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کردم که ان شاء الله در جلساتی که در کمیسیون ها و فراکسیون های مجلس و همچنین مجامع مختلف استانی و تخصصی داریم بتوانیم با تشریح این برنامه ها و بحث و تبادل نظر با نمایندگان محترم به یک چهارچوب مناسبی برای پیشرفت و توسعه ورزش کشور، سلامت جامعه و افزایش غرور ملی دست پیدا کنیم.

با بسیج امکانات و پشتیبانی مناسب، می توانیم حضور آبرومندی در جام جهانی فوتبال داشته باشیم

وزیر ورزش و جوانان همچنین در خصوص رویدادهای مهم بین المللی ورزشی که پیش روی ورزش کشور است، توضیح داد: ما در کنار رویدادهای بین المللی که در رشته های مختلف به صورت عادی از جمله حضور در مسابقات آسیایی و جهانی داریم در دولت دوازدهم سه رویداد بزرگ و مهم پیش رو داریم. اولی جام جهانی فوتبال روسیه است که ما صعودی مقتدرانه، زودهنگام و تاریخی داشتیم و فرصت این را داریم که با بسیج امکانات و برگزاری اردوهای مختلف، بازی های تدارکاتی و پشتیبانی مناسب، بتوانیم حضور آبرومندی در جام جهانی داشته باشیم.

از الان در حال برنامه ریزی برای حضور آبرومند در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ و المپیک ۲۰۲۰ هستیم

سلطانی فر ادامه داد: رویداد بعدی بازی های آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی است که حدود ۳ ماه بعد از جام جهانی برگزار می شود. از الان در حال برنامه ریزی برای حضور آبرومند در جاکارتا هستیم و در نهایت تمام توان خود را با همکاری فدراسیون های مختلف معطوف حضور مقتدرانه در المپیک ۲۰۲۰ ژاپن خواهیم کرد.

به امید خدا در المپیک ۲۰۲۰، هم تعداد مدال ها و هم رشته های مدال آور ما افزایش خواهند داشت

وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد: امیدواریم به گونه ای برنامه ریزی شود که در المپیک علاوه بر ۴ رشته ای که تا کنون در آن صاحب مدال شدیم بتوانیم در ۲ الی ۳ رشته دیگر هم مدال بگیریم چرا که معتقدیم پتانسیل آن وجود دارد. از همین الان جلساتی با روسای فدراسیون های مذکور، مدیران تیم های ملی و مسئولین کمیته ملی المپیک داشته ایم و به امید خدا در المپیک ۲۰۲۰، هم تعداد مدال ها و هم رشته های مدال آور ما افزایش خواهند داشت.

سلطانی فر در خصوص عدم صعود تیم فوتبال امید به المپیک در ۴۴ سال اخیر گفت:‌ متاسفانه گره ای در کار تیم امید که در دو سه دوره اخیر امکانات خوبی هم در اختیارشان بوده افتاده است. فکر می کنیم به امید خدا با برنامه ریزی که انجام خواهد شد و رایزنی هایی که با فدراسیون فوتبال شده به گونه ای تدارک ببینیم که تیم المپیک ما در المپیک توکیو حاضر باشد.