رسانه ها فضای همدلی مسئولان در طبس را حفظ کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی طلایی مقدم در دیدار با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار با اشاره به اینکه همیشه از نقد استفاده کرده ام و مسئولی نقدپذیرم گفت: از خبرنگارانی که با دید نقد سالم و سازنده قلم می زنند تشکر می کنم.

فرماندار ویژه طبس در ادامه گفت: طبس نقش موثری در تولید انرژی کشور دارد و یقینا بعد از این نیز بیشتر خواهد بود.

وی افزود: دراین راستا اگر بخواهیم صرفا بعنوان یک منبع تولید کننده زغال باشیم پیشرفتی نخواهیم داشت و باید نقشمان در اقتصاد شهرستان و کشور مشخص شود که در این مسیر اصحاب رسانه وظیفه ای سنگین دارند.

طلایی مقدم تصریح کرد: در صورتیکه برنامه و هدف داشته باشیم و مطالبه گری نماییم آینده ای درخشان در انتظار ما خواهد بود و این اتفاقی است که در برخی استان ها امروز افتاده است.

وی ضمن تاکید بر همصدایی و همدلی گفت: لازمه توسعه همصدایی است و حرف زدن تنها کفایت نمی کند.

طلایی مقدم در بخش دیگری از سخنانش گفت: امروز وفاق خوبی در شهرستان شکل گرفته است که این فضا را خبرنگاران نیز مدیریت کرده اند.

وی گفت: بمناسبت روز خبرنگار وظیفه خود دانستم از فعالین این حرفه تقدیر نمایم.

معاون استاندار در ادامه گفت: از عملکرد خبرنگاران رضایت کامل دارم و طی هفت ماهه گذشته هیچ گلایه ای از هیچ خبرنگاری نداشته و ندارم.

وی در ادامه گفت: از فضای همدلی که تمامی مسئولین از امام جمعه و نماینده تا مدیران و مسئولان و البته مردم در ایجاد آن موثر بوده اند توسط اصحاب رسانه حفاظت شود.