فقدان وجود خبرنگاری تحقیقی و جستجوگر آسیب حوزه رسانه است

محسن شریفی در گفت و گو با خبرنگار مهر همزمان با روز خبرنگار اظهار داشت: کسانی که در حوزه رسانه به عنوان روزنامه نگار و خبرنگار به نشر مطلب اقدام می کنند روح بیدار جامعه و سخنگوی مردم هستند.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی گفت: حال که خبرنگاران سخنگوی ملت هستند باید رعایت اخلاق و منش اخلاقی یک خبرنگار واقعی را مدنظر داشته باشد.

وی افزود: فضای خبررسانی با ورود دنیای مجازی دستخوش تغییرات و ناملایماتی شده که در این حوزه هم خبرنگاران باید بتوانند فضا را مدیریت کنند.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی بیان داشت: این عمل با خط دهی و راهنما بودن برای جامعه و ایجاد یک خط ارتباطی بین مسئولین و جامعه تحقق پیدا می کند که به این طریق خبرنگاران می توانند تا حدودی از آسیب های فضای مجازی جلوگیری کنند.

شریفی خاطرنشان ساخت: ورود فضای مجازی در عرصه خبر، فضای آگاهی بخشی، اطلاع رسانی، تعاملات و ارتباطات را از فعالان این حوزه رباییده است و این حقیقتی غیر قابل کتمان است، بنابراین بایستی ضعف هایی که خبرنگاران در زمینه فضای مجازی دارند کاسته شود تا این آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به بهترین نحو انجام گیرد و عرصه عمومی به خاطر خلأ در خبررسانی صحیح و ایجاد شایعه و اخبار نادرست، دچار آسیب نگردد.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی گفت: اطلاع رسانی در فضای مجازی در حال حاضر در دست عوام است، در حالی که اهالی رسانه به عنوان صاحب نظران این عرصه آگاهی های لازم برای نحوه بیان و اطلاع رسانی را دارند، پس باید در این زمینه بیشتر فعال شوند.

شریفی اظهار داشت: فضای مجازی تعاملات بین مردم و رسانه و حتی بین خبرنگاران و مسئولان را ربوده است و وظیفه و رسالت خبرنگاران در این زمینه، وفق دادن وضعیت خود با شرایط جدید است و به این ترتیب اصحاب رسانه می توانند از فضای مجازی بهره گیری اصولی را داشته باشند.

وی افزود: این مهم وقتی تحقق می یابد که خبرنگاران با حضور مستمر در این حوزه، محتوای خبری فضای مجازی را به نحوی درست تامین کنند تا آگاهی دهی صحیحی به بدنه جامعه و مردم انجام پذیرد.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر عمده ترین مشکل خبرنگاران نبود امنیت شغلی است که بخشی از این مشکل را فضای مجازی برای آنان به وجود آورده چرا که فضای مکتوب را کنار زده و این مشکل نیاز به راه حلی اساسی دارد.