جواد کارگران در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نخستین جشنواره «نماز در رسانه» در چهارمحال وبختیاری برگزار می شود، اظهار داشت: این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ نماز در این استان برگزار می شود.

وی عنوان کرد: خبرنگاران رسانه های خبری استان، مطبوعات خبر گزاری ها و کلیه پایگاهای خبری چهار محال وبختیاری می توانند در این جشنواره شرکت کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهار محال و بختیای با اشاره به اینکه بخش‌های جشنواره نماز در فضای مجازی شامل بخشهای عمومی و تخصصی است، افزود: بخش های شامل زیربخش‌های نشریات الکترونیکی، آلبوم‌های تصویری نماز، کلیپ های کوتاه نماز و طرح‌های گرافیکی است.