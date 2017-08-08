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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۵۵

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهار محال و بختیای:

نخستین جشنواره «نماز در رسانه» در چهارمحال وبختیاری برگزار می شود

نخستین جشنواره «نماز در رسانه» در چهارمحال وبختیاری برگزار می شود

شهرکرد- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهار محال و بختیای گفت: نخستین جشنواره «نماز در رسانه» در چهارمحال وبختیاری برگزار می شود.

جواد کارگران در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نخستین جشنواره «نماز در رسانه» در چهارمحال وبختیاری برگزار می شود، اظهار داشت: این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ نماز در این استان برگزار می شود.

وی عنوان کرد: خبرنگاران رسانه های خبری استان، مطبوعات خبر گزاری ها و کلیه پایگاهای خبری چهار محال وبختیاری می توانند در این جشنواره شرکت کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهار محال و بختیای با اشاره به اینکه بخش‌های جشنواره نماز در فضای مجازی شامل بخشهای عمومی و تخصصی است، افزود: بخش های  شامل زیربخش‌های نشریات الکترونیکی، آلبوم‌های تصویری نماز، کلیپ های کوتاه نماز و طرح‌های گرافیکی است.

کد مطلب 4053756

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