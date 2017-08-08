به گزارش خبرگزاری مهر، کامران زنگیشه با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به وجود شهرستان های دارای مرز مشترک با تهران، زمین های کشاورزی در حاشیه شهر و عدم عقیم سازی سگ‌ها در این مناطق، روزانه تعداد زیادی از این حیوانات با ورود از مبادی حاشیه‌ای مناطق ۱، ۲، ۵، ۱۵، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ وارد محدوده شهری می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه سگ‌ها پس از عقیم‌سازی در زیست‌گاه‌های اطرف شهر رهاسازی می‌شوند، تصریح کرد: علاقه‌مندان به حیوانات و سازمان‌های مردم ‌نهاد نیز می توانند با حضور در این زیست‌گاه‌ها در پروسه غذارسانی به این حیوانات شرکت کنند.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر خاطرنشان کرد: براساس هماهنگی با وزارت کشور و مطابق با دستورالعمل واگذاری، سگ های عقیم شده به صورت رایگان در اختیار افراد متقاضی قرار می گیرد.

گفتنی است این طرح هم اکنون در مرحله ی پایلوت و کارشناسی قرار دارد ودر آینده به صورت عمومی در اختیار شهروندانی که نیازمند سگه گله یا چوپان هستند، قرار می گیرد.