۳۰هزار نفر در جشنواره کتابخوانی رضوی استان سمنان شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز بعدازظهر سه‌شنبه در آیین اختتامیه هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی به میزبانی سالن همایش کتابخانه مرکزی سمنان بابیان اینکه کتابخوانی و اشاعه فرهنگ رضوی مردم را به باور قلبی الگو قرار دادن امام رضا(ع) نزدیک‌تر می‌کند، ابراز داشت: استقبال ۳۰هزارنفری مردم از این جشنواره به‌خوبی گواه آن است که جامعه به‌سوی کتاب و کتابخوانی گرایش بسیاری دارد که باید با برنامه‌ریزی و ایجاد این قبیل جشنواره‌ها مردم را به مسیر درست رهنمود کرد.

وی افزود: تاکنون ۸۰هزار نسخه کتاب توسط مردم استان سمنان اهدا شد که نشان می‌دهد طرح اهدای کتاب‌های مازاد منازل به‌خوبی جانمایی شد که این امر می‌تواند به تجهیز کتابخانه‌های روستایی و کتاب‌خوان شدن جامعه کمک شایانی کند.

استاندار سمنان بابیان اینکه جامعه با رغبت به‌سوی کتابخوانی از آسیب‌های اجتماعی دور خواهد شد، ابراز داشت: هیچ ابزار و وسیله‌ای حتی فضای مجازی نمی‌تواند جایگزین مطالعه شود لذا جذابیت‌های فضای مجازی نباید جامعه را از فرهنگ مطالعه غافل کند و هر چه جامعه به‌سوی مطالعه بیشتر حرکت کنیم به همان میزان از آسیب‌های اجتماعی فاصله خواهیم گرفت.

خباز بابیان اینکه اثرات مثبت مطالعه باید برای کودکان و قشر جوان بازگو شود، تصریح کرد: افرادی که توانستند به جایگاه و مقامی در جامعه دست یابند تنها به‌واسطه مطالعه و برخورداری آن‌ها از دانش و علوم روز بوده است لذا بی‌نیازی از مطالعه هیچ زمان برای انسان وجود ندارد.

وی با بیان اینکه برگزاری جشنواره رضوی فرصت خوبی است تا با تشویق جامعه به‌سوی مطالعه فرهنگ ائمه و به‌ویژه زندگی امام رضا(ع) حرکت کنیم، افزود: سال گذشته سه هزار نفر در این جشنواره شرکت کردند که نشان می‌دهد این جشنواره‌ها با استقبال بسیار چشمگیر مردم مواجه بوده است و تنها باید با نشان دادن چراغ راه، مسیر را برای مطالعه هر چه بیشتر افراد روشن کرد.