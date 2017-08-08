کشف خودروی سرقتی و دستگیری ۳ متهم در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی همدان، سرهنگ پژمان قویمی گفت: مأموران انتظامی کلانتری ۱۸ جورقان حین گشت زنی در سطح شهر به یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس مشکوک و برای بررسی و استعلام پلاک خودرو موردنظر اقدام کردند.

وی در ادامه افزود: با استعلام پلاک خودرو از سامانه پلیس مشخص شد که خودروی پژو پارس چندی پیش در تهران به سرقت رفته، از همین رو راننده و دو سرنشین آن بازداشت و به مقر انتظامی منتقل شدند.

وی با بیان اینکه متهمان در بازجویی ها منکر هر گونه سرقتی شدند، اظهار داشت: متهمان در بازجویی های پلیسی اظهار داشتند که خودرو را به صورت قولنامه ای خریداری کردند اما قادر به ارائه مدارک لازم نبودند.

قویمی یادآور شد: مأموران انتظامی در تحقیقات بعدی متوجه شدند که خودرو توسط یکی از متهمان با هویت مشخص به سرقت رفته و این فرد نیز سابقه دار است.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان در خاتمه با اشاره به تحویل متهمان به پلیس آگاهی از شهروندان خواست: در صورت پارک خودرو در معابر عمومی وسایل نقلیه خود را به تجهیزات ایمنی و ضد سرقت مجهز کنند.