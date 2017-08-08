نقش خبرنگاران در تصمیم گیری درست مدیران قابل توجه است

به گزارش خبرنگار مهر،محمد علی قاسمی مدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان قزوین به همراه کریم مراحمی معاون توسعه مدیریت و منابع این اداره روز سه شنبه با حضور در خبرگزاری مهر استان قزوین فرارسیدن روز خبرنگار را تبریک گفت.

قاسمی اظهارداشت: در عصری که شاهد گسترش روزافزون رسانه ها، شبکه های اجتماعی، خبرگزاری و نشریات هستیم و سرعت انتشار اخبار بشدت افزایش یافته می توان گفت هم رقابت سخت شده و هم کار پیچیده و فنی تر شده است.

وی بیان کرد: بدون شک رسانه های آنلاین در این فضا گوی سبقت را از برخی نشریات ربوده اند و بدون شک خبرگزاری ها به دلیل انتشار خبرهای خود در اسرع وقت به نوعی هم سختی بیشتری دارند و هم منبع سایر رسانه ها هستند.

فعالیت خبرگزاری مهر ستودنی است

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین تصریح کرد: در عرصه رسانه اخلاق مداری باید در اولویت باشد که خوشبختانه خبرگزاری مهر باحضور افرادباتجربه، توانمند و متعهد توانسته در رعایت چارچوب های اخلاقی در استان ما الگو باشد و با کمترین نیرو برای ما منبع خبری قابل اعتمادی است.

قاسمی گفت: اگر اطلاع رسانی درست، بموقع و به دور از نگاههای سیاسی باشد حتما موجب اعتماد سازی در مردم می شود و مخاطبان آن رسانه را منبع کسب خبرخود قرار می دهند و ما باور داریم خبرگزاری مهر در قزوین تاکنون اینگونه عمل کرده و یک مرجع در خبر و گزارش است.

وی بیان کرد: اگر فعالان رسانه از محیط کاری خود اطلاع کافی نداشته باشند و ظرفیت استفاده از ابزار مهم رسانه را درک نکنند حتما در مسیر حساس خود دچار چالش می شوند و اگر این ابزار بدرستی استفاده نشود آسیب زاست لذا باید شاهد حضور افراد حرفه ای، دلسوز، توانمند و کاربلد در رسانه ها باشیم تا کارها شتاب گیرد و پاسخگویی مسئولان محقق شود و خبرگزاری مهر در این عرصه نیز موفق عمل کرده است.

صداقت، حضور مستمر، اشراف در کار خبرگزاری مهر ستودنی است

مدیرکل امور دارایی استان قزوین اظهارداشت: صداقت، احساس مسئولیت، دوری از حواشی، اشراف بر امور، احترام به مردم و دقت در اطلاع رسانی از ویژگی های بارز خبرگزاری مهر در استان قزوین است که جایگاه شما را تثبیت کرده است.

وی بیان کرد: آنچه برای ما جالب است این که گاهی دیده شده اگر شما اشتباهی در انشاء یک کلمه در متن خبر مرتکب شده اید در سایر نشریات و پایگاهها هم این اشتباده دیده شده و این حساسیت کارشما راسنگین می کند که باید با کمترین خطا کار کنید تا دیگران هم که شما را منبع قرار داده اند دچار چالش نشوند.

پیش آگاهی برای خبرنگار مهم است

قاسمی در ادامه گفت: داشتن تخصص و پیش آگاهی برای هر خبرنگاری مهم است تا بتواند در کار خود موفق و تاثیرگذار باشد و اگر شما درست عمل کنید قادرید در تصمیم گیری مدیران تاثیرگذاشته و هزینه ها را کم کنید.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین بیان کرد: فضای کنونی جامعه به گونه ای است که ظرفیت انتقاد درمیان مسئولان هم کاهش یافته در حالی که شما خبرنگاران می توانید با انتقاد سازنده به ما مدیران کمک کنید تا نواقص را دیده و آن را برطرف کنیم.

وی اظهارداشت: نباید عرصه فعالیت را برای خبرنگاران تنگ کنیم تا آنها دچار خودسانسوری و یا کتمان واقعیتها شوند زیرا در این صورت همه آسیب خواهند دید.