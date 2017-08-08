خبرگزاری مهر- گروه استانها: مجله «ایرانمهر» که بهصورت دیجیتال منتشر میشود فرصتی برای مرور رویدادهای استانهای مختلف از دریچه نگاه خبرنگاران استانی مهر است، رویدادهایی که در قالب گزارش و گفتگو پیش روی نگاه مخاطبان خبرگزاری مهر قرار میگیرد.
این شماره مجله «ایرانمهر» حدود ۴۰ گزارش در موضوعات مختلف از ۳۱ استان کشور را در برمیگیرد تا تصویری از دغدغههای مهم استانی را پیش روی مخاطب قرار دهد. دغدغههایی که برخی از آنها در روستایی دورافتاده رقم میخورد و برخی از آنها در مرکز استان؛ برخی از آنها فرصتها را به رخ میکشد و برخی تهدیدها را به چالش.
در بخش جامعه این شماره مجله «ایرانمهر» به گلوگاه سفر میکنیم، شهری که از آن بهعنوان «دکل بندان» ایران یاد میشود و بیکاری و نیاز معیشتی جوانان را به سمت این حرفه پرحادثه سوق داده است؛ اما این مردان آهنین در میان انبوه مشکلات فراموششدهاند.
«چشمان پر اشک دخترکان کویر زیر سراب باران»، «داستان آتنا زخمی بر روان خانواده قربانی»، «چرخهایی که با درب بطری میچرخند»، «خونِ دلِ دریاچه ارومیه به رخسار نشست» و «گور خواب» ها «نی نشین» شدند از دیگر گزارشهای بخش جامعه این شماره مجله «ایرانمهر» است.
در بخش فرهنگ یادی از «مهدی آذریزدی» میکنیم، پیرمرد تنها و ساده یزدی که همه عشق و زندگی خود را صرف کتاب کرده بود و او را همه کودکان دهههای ۵۰ و ۶۰ بهخوبی میشناسند، مردی که پدر ادبیات کودک نام گرفت اما هنوز تنها است.
«تدوین دانشنامه گامی مؤثر برای معرفی حضرت احمد ابن موسی(ع)»، «رؤیاییترین شب موسیقی اصیل ایرانی»، «درخشش ستارههای موسیقی در دیار کریمان»، «مطالعه تلگرام از کتاب پیشی گرفت» و «سهروردی آغازی بر پایان عرفان کاذب» از دیگر مطالب بخش فرهنگ و هنر شماره نوزدهم «ایرانمهر» است.
نخستین شهر خشتی جهان، دومین شهر تاریخی دنیا، بزرگترین بافت تاریخی جهان و دهها صفت دیگر، ویژگی بافت تاریخی یزد ۷۰۰ ساله است، منطقهای که هر خشت آن با فکر و خلاقیت رویهم گذاشتهشده است؛ مشروح این گزارش را در این شماره از مجله «ایرانمهر» میخوانیم.
«ارسباران بهشتی آنسوی کلیشهها»، «موزه «عشایر تالش» غریب است»، «پوسیدگی» سرنوشت هنر ۷۰۰ ساله اردبیل، «همه ناگفتههای سلطانیه در ۱۶ فصل کاوش» و «هنر بام ایران بر قله دنیا؛» از گزارشهایی است که برای خواندن آنها باید به بخش میراث مجله «ایرانمهر» مراجعه کنید.
در حالی همدان درزمینهٔ پرورش ملکه زنبورعسل به خودکفایی رسیده و در مسیر صادرات این بخش قدم برمیدارد که قاچاق ملکه توسط برخی افراد سودجو، این حرفه را تهدید میکند؛ برای خواندن این گزارش به بخش اقتصاد مجله «ایرانمهر» مراجعه کنید.
«گردشگران چقدر شغل با چمدان خود میآورند؟»، رنگ شالی «زرد»، رخ دلال «سرخ»، نفس شالیکار «حبس»، «مجتمعهای پتروشیمی در گیلان؛ شاید وقتی دیگر»، «فساد در فروش نماد ضد استعماری کرمانشاه»، «ورود دلالها به وصول مطالبات قطعه سازان»، و «ویراژ مشکلات در چهارمین جاده زیبای جهان» از دیگر گزارشهای این شماره مجله ایرانمهر است.
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