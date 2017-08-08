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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۱۴

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان در بازیداز خبرگزاری مهر:

خبرنگاران سفیران صادق وقایع هستند

خبرنگاران سفیران صادق وقایع هستند

اصفهان – مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: خبرنگاران سفیرانی هستند که وقایع جامعه را رصد کرده و به مردم و مسئولان اطلاع می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول امامی ظهر سه شنبه در بازدید از خبرگزاری مهر به مناسبت روز خبرنگار ضمن تبریک این روز به خبرنگاران با اشاره به اینکه خبرنگاران درراستای کاهش معضلات شهری تاثیرات بسزایی را داشته‌اند، اظهار داشت: خبرنگاران با نگاه تیزبین خود برخی از معضلاتی که از دید ما مغفول مانده را بررسی و برای حل آن به ما منتقل می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه وجود مجتمع مطبوعاتی در منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان مزیت خوبی برای این منطقه است، ابراز داشت: این مجتمع بارویکرد سازمان میوه و تره بار راه‌اندازی شد و پس از اعلام نیاز به مجتمع مطبوعاتی بهترین مکان برای این امر انتخاب شد.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه این مجتمع دارای اشکالات اساسی است و ما نیز در این خصوص مسئولیتی نداریم، تصریح کرد: البته باید توجه داشته باشیم که با پبگیری مدیریت مجتمع و همچنین پیگیری‌های ستاد مرکزی تاکنون اقدامات زیادی را برای بهبود شرایط مجتمع مطبوعاتی داشته‌ایم و این روند را ادامه خواهیم داد.

وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اساسی ساختمان مجتمع مطبوعاتی آسانسور این ساختمان است، اضافه کرد:بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته قرار است تا چند روز آینده آسانسور مجتمع مطبوعاتی به صورت کامل تعویض شود.

کد مطلب 4053772

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