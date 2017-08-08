سایه مایک پنس بر سر ترامپ/رقابت پنهان در کاخ سفید

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-حنیف غفاری: اگرچه در جریان رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ میلادی، دونالد ترامپ از مایک پنس به عنوان فردی تاثیرگذار نام برد و وی را به عنوان معاون خود انتخاب کرد، اما هم اکنون، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نسبت به معاون خود دیدگاه خوب و مثبتی ندارد! بسیاری از رسانه ها و حتی اطرافیان رئیس جمهور آمریکا، از مایک پنس به عنوان جانشین احتمالی ترامپ نام می برند و حتی بیانیه اخیر مایک پنس نیز تاثیری در اصلاح این نگاه نداشته است.

مایک پنس مطالب منتشر شده مبنی بر قصد وی در آماده‌سازی مقدمات لازم برای شرکت در رقابت‌های ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ را رد کرده و این ادعاها را دروغین و خنده آور دانسته است. با این حال حتی خود ترامپ نیز نسبت به آنچه در ماورای ذهن مایک پنس می گذرد نگران است. بدیهی است که ورود به عرصه سیاسی و اجرایی ایالات متحده آمریکا برای همه سیاستمداران آمریکایی وسوسه آور است! مایک پنس نیز از این قاعده مستثنی نیست. با این حال سوال اصلی اینجاست که مایک پنس در چه صورتی وارد کاخ سفید خواهد شد؟

بدون شک، استعفا یا برکناری ترامپ از قدرت، مسیر ورود مایک پنس به کاخ سفید را هموار خواهد کرد و او را به یکی از بزرگ تین آرزوهای خود خواهد رساند! طی روزهای اخیر، برخی رسانه های آمریکایی مدعی شده اند که دونالد ترامپ برای کناره گیری و استعفا از ریاست جمهوری آمریکا آماده می شود. دلیل اصلی این مسئله، مانور نهادهای امنیتی آمریکا بر روی پرونده پسر و داماد ترامپ (در خصوص ارتباط با روسیه) است. در این صورت، مایک پنس به عنوان معاون رئیس جمهور آمریکا وارد کاخ سفید خواهد شد و جای ترامپ را خواهد گرفت. اگرچه این جا به جایی برای ترامپ یک کابوس محسوب می شود اما برای معاون وی، حکم نقطه ای ایده آل را دارد.

مایک پنس نه تنها به حضور در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۰ فکر می کند، بلکه امیدوار است که هر چه زودتر و در آینده ای نزدیک بتواند جایگزین ترامپ در کاخ سفید شود. از این رو رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم اکنون سایه معاونش را در بالای سر خود حس می کند. بدیهی است که این موضوع بر روابط شخصی و سیاسی ترامپ و مایک پنس نیز تاثیرگذار خواهد بود. نکته مهم تر اینکه نظرسنجی های جدید در ایالات متحده آمریکا نشان می دهد محبوبیت ترامپ در نزد طرفدارانش افت کرده است. این در حالیست که روز به روز بر تعداد مخالفان رئیس جمهور آمریکا افزوده می شود. در چنین شرایطی مایک پنس کاهش محبوبیت ترامپ را در سقوط احتمالی وی از قدرت موثر می داند.

در نهایت اینکه هم اکنون رقابت پنهانی در کاخ سفید میان مایک پنس و دونالد ترامپ شکل گرفته است. این رقابت پنهان، به مراتب زودتر از آنچه تصور می شد شکل گرفته است. حال باید دید که در نهایت ارتباط ترامپ و معاونش به کدام سو هدایت می شود. حتی ممکن است دونالد ترامپ به زودی مجبور شود در حرکتی پیشدستانه، زمینه های خروج مایک پنس از کاخ سفید را فراهم کند تا بیش از این، سایه سنگین وی بر معادلات سیاسی آمریکا احساس نشود. همچنین ارتباطات بهتر مایک پنس با جمهوریخواهان (خصوصا جمهوریخواهان سنتی)، ترامپ را به شدت نسبت به تحرکات معاونش نگران ساخته است. از این رو باید در انتظار لبریز شدن صبر ترامپ در قبال معاونش ماند.