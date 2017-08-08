حل بیمه خبرنگاری جدیترین حمایت نمایندگان مجلس از این قشر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، میترا بهرامی در دیدار هیئت‌مدیره و بازرسان خانه مطبوعات استان قزوین با داود محمدی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم قزوین در مجلس اظهار کرد:مشکل اصحاب رسانه به حدی بیان شده که جامه تکرار بر تن این مشکلات، مندرس شده است.

وی افزود: با این حال، مشکلات این حوزه همچنان به قوت خود باقی است و خبرنگاران با مسائل متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند که حل آن، نیازمند رفع خلأهای قانونی و حمایتی است.

دبیر هیئت‌مدیره خانه مطبوعات قزوین ادامه داد: بهره‌مند نبودن از بیمه، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که گرچه تکرار مکررات شده؛ اما همچنان اصحاب رسانه را به شدت آزار می‌دهد.

بهرامی خاطرنشان کرد: با توجه به خلأهای حمایتی و قانونی، مهم‌ترین کاری که نمایندگان مجلس برای حمایت از خبرنگاران می‌توانند انجام دهند، پیگیری حل مشکل بیمه خبرنگاران است.

وی بیان کرد: با توجه به قرار گرفتن خبرنگاران در شرایط مکانی، جوی و کاری مختلف، بهره‌مندی از بیمه برای آنان بسیار مهم است و در امنیت خاطر آنان اثر دارد.