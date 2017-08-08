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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۲۷

رئیس بنیاد شهید گلستان:

پروژه «سلامت» جانبازان در گلستان احداث می شود

پروژه «سلامت» جانبازان در گلستان احداث می شود

گرگان- رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان گفت: پروژه سلامت جانبازان در ابتدای جنگل قرن آباد گلستان احداث می شود.

علی‌اصغر فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲۶ مردادماه سالروز ورود آزادگان به کشور بوده و در تاریخ ۲۵ مردادماه مراسم بزرگداشتی با حضور ۷۰۰ آزاده گلستانی در گرگان برگزار می‌کنیم.

وی افزود: تعداد کل آزادگان استان گلستان یک هزار و ۲۰۰ نفر بوده و این مراسم در شهرستان‌های مختلف استان برگزار می‌شود.

رئیس بنیاد شهید گلستان با اشاره به اجرایی شدن پروژه سلامت در ابتدای جنگل قرن‌آباد گفت: زمین در نظر گرفته‌شده برای این پروژه دو و نیم هکتار بوده که ۱۴ سوئیت و دو سالن بزرگ جلسات، استخر، امکانات رفاهی و ... در آن ساخته می‌شود.

فاضلی ادامه داد: این مرکز ویژه جانبازان اعصاب و روان بوده که به دستور پزشک نیاز به بستری شدن در مکان آرام و به‌دوراز خانواده رادارند.

وی افزود: هزینه ساخت این پروژه سلامت را پنج میلیارد تومان برآورد کرده‌ایم و تا پایان سال ۹۷ به بهره‌برداری می‌رسد.

فاضلی ادامه داد: یکی از دغدغه‌های بنیاد شهید بحث معوقه‌های مربوط به بازنشستگی شهدا بوده که رقم کلانی است و برخی از خانواده شهدا ۱۶۰ الی ۱۷۰ میلیون تومان طلبکار هستند.

رئیس بنیاد شهید گلستان اظهار کرد: ۶ ماه دوم سال ۹۵ و سه ماه نخست سال ۹۶ با پیگیری رئیس بنیاد شهید کشور مبلغ سه هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان از بدهی خانواده شهدا پرداخت شد که سهم استان گلستان از این مبلغ ۲۶ میلیارد تومان بود.

وی افزود: ساختمان جدید بنیاد شهید گلستان در حال آماده‌سازی است و حدود هشت میلیارد تومان هزینه آماده‌سازی ان بوده است.

مرکز توانبخشی توشن ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

فاضلی ادامه داد: طرح توشن با عنوان مرکز توان بخشی از سال ۸۵ شروع به ساخت شد و ۱۲ میلیارد هزینه ساخته آن شده و تاکنون ۹۲ درصد پیشرفت داشته است.

وی اظهار کرد: در بخش تأمین آب این پروژه دچار مشکل شده ایم و نمی‌توانیم از توشن تهیه کنیم چراکه گفته می‌شود با مشکل کمبود آب مواجه هستند و اجازه چاه زدن را هم به ما نمی‌دهند.

رئیس بنیاد شهید گلستان افزود: در استانداری مصوب شده انشعابات موردنیاز این پروژه توسط استان تأمین شود و نیازمند چهار میلیارد تومان برای تهیه این انشعابات هستیم.

وی اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی درخواست کرده قسمتی از این مرکز برای بیماران دیالیزی مورداستفاده قرار گیرد و هرماهی که در تکمیل این پروژه به تعویق بیفتد به ضرر ماست.

فاضلی ادامه داد: باید قبل از اینکه این پروژه شروع به ساخت می‌شد فکری برای مشکلات این‌چنینی می‌کردند اما این کار انجام‌نشده است.

کد مطلب 4053778

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