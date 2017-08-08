به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری حریت بر اساس متن نامه امروز «زیگمار گابریل» وزیر خارجه آلمان اعلام کرد که ترکیه اجازه بازدید نمایندگان پارلمان این کشور از نظامیان خود مستقر در پایگاه هوائی «قونیه» را به عنوان بخشی از برنامه سفر اعضای ناتو صادر کرده است.

در نامه وزیر خارجه آلمان خطاب به رئیس کمیته دفاعی پارلمان آلمان در این خصوص آمده است که ترکیه امروز سه شنبه با پیشنهاد ناتو برای بازدید از پایگاه هوائی برلین در نزدیکی منطقه «قونیه» (Konya) موافقت کرده است.

«زیگمار گابریل» در این نامه بر اعلام موافقت وزیر خارجه ترکیه با این پیشنهاد تصریح کرده است.

معاون دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) ریاست هیأت بازدیدکننده را برعهده خواهد داشت.

