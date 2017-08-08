نظام فنی و مهندسی کشور با موضوع پدافند غیرعامل آشنایی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ساسانی ظهر سه شنبه در همایش تخصصی مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان در همدان با بیان اینکه در تمام شهرها و استان‌ها موضوع پدافند غیرعامل موضوعیت دارد، اظهار داشت: پدافند غیرعامل در حوزه ساختمان، مسکن و شهرسازی و راه حمل و نقل کاربرد دارد.

وی با تاکید بر اینکه در پدافند غیر عامل بازدارندگی مطرح است، گفت: نباید در حوزه ساختمان و مسکن کشور به گونه‌ای عمل شود که ساختمان‌ها آسیب‌پذیر باشد چراکه در صورت آسیب‌پذیری افزایش تلفات و صدمات دور از ذهن نیست.

معاون امور زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه در برخی شهرهای حاشیه کویر، کوچه‌ها باریک بوده و ساختمان‌ها از سقف به هم مرتبط هستند، افزود: در شهرهای حاشیه کویر شبکه ارتباطی درون‌محله‌ای گسترده است.

ساسانی با اشاره به اینکه برای ساختمان‌ها بار زلزله محاسبه می‌شود اما سئوال است که چرا برای ساختمان‌ها در برابر سایر تهدیدات محاسبه‌ای صورت نگرفته و پیش بینی نشده است، گفت: متاسفانه بعد از دوران دفاع مقدس به سازه‌ها و المان‌های دفاعی توجهی نشده است.

وی بابیان اینکه چند دهه از دوران دفاع مقدس گذشته اما هنوز نظام فنی و مهندسی کشور با موضوع پدافند غیر عامل و مبحث ۲۱ آشنایی کافی و اقدام عملیاتی ندارد و هنوز در ابتدای کار است، گفت: برای سر و کار داشتن با پدافند غیر عامل باید درجه اهمیت آن را شناخت.

معاون امور زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل کشور با تاکید بر اینکه مبحث ۲۱ همان مقابله با اقدامات نظامی دشمن از نوع انفجار در محیط باز است، گفت: جهت‌گیری اصلی در مبحث ۲۱ مقابله با تهدیدات دشمن و انفجارها در فضای باز و مجاورت ساختمان‌ها است.

مدیرکل پدافند غیر عامل استان همدان نیز با بیان اینکه پدافند غیر عامل به معنای کاهش آسیب پذیری در هنگام بحران بدون استفاده از اقدامات نظامی است، گفت: یکی از اقدامات برای ایمن‌سازی و افزایش بازدارندگی کشور در برابر تهدیدات دشمن رعایت اصول و مقررات ساختمان و مبحث ۲۱ است.

هاشم صوفی گفت: بخشی از مبحث ۲۱ در استان همدان با توجه به ساختار شهری اجرا نمی‌شود.

معاون امور عمرانی استاندار همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه پدافند غیر عامل امروز یک توصیه نیست بلکه براساس مبحث ۲۱ یک قانون لازم‌الاجرا است، گفت: با توجه به شرایط منطقه پدافند غیر عامل دفاعی ارزان محسوب می‌شود.

محمودرضا عراقی با اشاره به اینکه پدافند غیر عامل ارزان‌ترین و ساده‌ترن دفاع است، عنوان کرد: شورای پدافند غیر عامل در همدان دارای ۱۱ کارگروه است.

وی با اشاره به اینکه مبحث ۲۱ به طور خاص در مورد سازه و ساختمان است، افزود: برای مقررات ملی ساختمان ساعت‌ها کار شده اما اجرای آن همت می‌خواهد و اجرای مبحث ۲۱ جز به دست متخصصان انجام نمی‌شود.