رسانه های گروهی در فرهنگ سازی و آموزش مردم جایگاه رفیعی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن آصفی مدیرعامل، حکمت‌الله هاشمی معاون امداد و نجات، احمد علیخانی معاون منابع انسانی و پشتیبانی و معصومی مدیر روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان قزوین روز سه شنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر استان قزوین روز خبرنگار را تبریک گفتند.

آصفی در این بازدید گفت: بدون شک هیج دستگاهی بدون کمک رسانه ها نمی تواند مردم را در جریان عملکرد خود قرار دهد و روشنگری و اطلاع رسانی با حضور رسانه ها محقق شده است.

وی بیان کرد: دایره فعالیتهای جمعیت هلال احمر بسیار گسترده است و بویژه در حوزه حوادث غیرمترقبه نیازمند فرهنگ سازی و اطلاع رسانی بموقع هستیم که تاکنون این تعامل با همه رسانه ها بویژه خبرگزاری مهر استان بخوبی فراهم بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین تصریح کرد: اگر بخواهیم طرح هر خانه یک امدادگر شکل بگیرد و ما به کاهش خسارات و اسیب های این عرصه دست یابیم باید از رسانه استفاده کنیم تا مردم با پیامهای ما اشنا شوند.

وی گفت: خبرگزاری مهر باوجود تعداد نیروی کم خود توانسته با کیفی سازی فعالیت خود نقش ارزنده ای در اطلاع رسانی استان ایفا کند و امیدواریم بتوانیم با استفاده از این رسانه در پیشبرد اهداف خود بهتر و موفق عمل کنیم.

در این بازدید محمدرضا جباری سرپرست خبرگزاری مهر استان قزوین هم آمادگی رسانه را برای اطلاع رسانی در عرصه حوادث غیرمترقبه و کاهش خسارات ناشی از آن اعلام کرد.