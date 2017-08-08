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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۰۲

صدور حکم اعدام ۲۷ عامل جنایت «اسپایکر» عراق

صدور حکم اعدام ۲۷ عامل جنایت «اسپایکر» عراق

دادگاه جنایی مرکزی عراق امروز(سه شنبه) حکم اعدام ۲۷ تن از عواملی که در جنایت معروف به «اسپایکر» نقش داشتند صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دادگاه جنایی مرکزی عراق امروز(سه شنبه) حکم اعدام ۲۷ تن از عواملی که در جنایت معروف به «اسپایکر» نقش داشتند صادر کرد.

این حکم صادره بر اساس ماده ۴ قانون مبارزه با تروریسم عراق صادر شده و ۲۵ متهم دیگر به دلیل نبود ادله کافی آزاد شدند.

دادگاه عراق تاکید کرد که این حکم اولیه بوده و قابل اعتراض است.

سال گذشته نیز حکم اعدام ۳۶ نفر از محکومان جنایت «اسپایکر» عراق با حضور خانواده های قربانیان و وزیر دادگستری این کشور اجرا شد.

گفتنی است، تروریست های تکفیری داعش در سال ۲۰۱۴ ضمن یورش به پایگاه «اسپایکر» در شهر تکریت،نزدیک به  ۲۰۰۰ نوجوان زیر ۲۰ سال عضو دانشکده هوایی ارتش عراق را تیرباران کردند.

کد مطلب 4053791
فاطمه صالحی

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