انتقاد سازنده رسانه ها موجب پویایی دستگاهها می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد همتیان مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به همراه سرلک مدیر روابط عمومی این اداره روز سه شنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر استان قزوین از تلاش خبرنگاران این رسانه در اطلاع رسانی تشکر و قدردانی کرد.

همتیان بیان کرد: باید باور کنیم بدون رسانه ها نمی توانیم به موفقیت برسیم و شما خبرنگاران هستید که به عنوان گوش و چشم و زبان مردم قادرید مسئولان را با مشکلات هم آشنا کرده و برای رفع آن مشارکت کنید.

وی اضافه کرد: باید مدیران ظرفیت انتقاد پذیری خود را بالا ببرند و رسانه ها را در کنار خود ببینند و از این ظرفیت برای شناسایی مشکلات خود بهره ببرند و ما در بنیاد مسکن از هر گونه انتقاد سازنده در حوزه کاری خود استقبال می کنیم.

همتیان یادآورشد: قرار نیست رسانه ها فقط تعریف و تمجید مدیران دستگاههای اجرایی را مورد توجه قرار دهند بلکه در کنار عملکرد باید ما را نقد هم کنند تا کمی هوشیارتر شویم و اگر اشکالی در مسیر داشتیم اصلاح کنیم.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین تصریح کرد: از خبرگزاری مهر استان به پاس انتشار بموقع خبرها و رعایت انصاف و نگارش تاثیرگذار سپاسگزاریم و آمادگی داریم از انتقادهای این رسانه برای پیشبرد امور خود استفاده کنیم.

در این دیدار لوح یادبود و تابلوی اسماء الهی به خبرنگار مهر و دفتر خبرگزاری مهر استان اهداء شد.