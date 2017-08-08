  1. استانها
  2. قزوین
۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۵۸

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین:

انتقاد سازنده رسانه ها موجب پویایی دستگاهها می شود

انتقاد سازنده رسانه ها موجب پویایی دستگاهها می شود

قزوین- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین گفت: انتقاد سازنده رسانه ها موجب شناسایی و حل مشکلات و پویایی دستگاههای اجرایی و رضایت مندی مردم می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد همتیان مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به همراه سرلک مدیر روابط عمومی این اداره روز سه شنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر استان قزوین از تلاش خبرنگاران این رسانه در اطلاع رسانی تشکر و قدردانی کرد.

همتیان بیان کرد: باید باور کنیم بدون رسانه ها نمی توانیم به موفقیت برسیم و شما خبرنگاران هستید که به عنوان گوش و چشم و زبان مردم قادرید مسئولان را با مشکلات هم آشنا کرده و برای رفع آن مشارکت کنید.

وی اضافه کرد: باید مدیران ظرفیت انتقاد پذیری خود را بالا ببرند و رسانه ها را در کنار خود ببینند و از این ظرفیت برای شناسایی مشکلات خود بهره ببرند و ما در بنیاد مسکن از هر گونه انتقاد سازنده در حوزه کاری خود استقبال می کنیم.

همتیان یادآورشد: قرار نیست رسانه ها فقط تعریف و تمجید مدیران دستگاههای اجرایی را مورد توجه قرار دهند بلکه در کنار عملکرد باید ما را نقد هم کنند تا کمی هوشیارتر شویم و اگر اشکالی در مسیر داشتیم اصلاح کنیم.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین تصریح کرد: از خبرگزاری مهر استان به پاس انتشار بموقع خبرها و رعایت انصاف و نگارش تاثیرگذار سپاسگزاریم و آمادگی داریم از انتقادهای این رسانه برای پیشبرد امور خود استفاده کنیم.

در این دیدار لوح یادبود و تابلوی اسماء الهی به خبرنگار مهر و دفتر خبرگزاری مهر استان اهداء شد.

کد مطلب 4053794

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها