میزان کاهش مرگ نوزادان در کشور به ۹ در یک هزار نفر رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر،محمد اسماعیلی مطلق ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، گفت: امید به زندگی در استان زنجان هم ارتقا یافته و در حال حاضر شاهد یک هم ترازی خوبی بین دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با دانشگاه‌های بزرگ کشور هستیم و پیش بینی می‌شود تا پایان برنامه ششم و بعد از اجرای طرح تحول سلامت امید به زندگی در زنان به بالای ۷۶ سال در زنان و بالای ۷۴ سال در مردان برسد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر میزان کاهش مرگ نوزادان در کشور به ۹ در یک هزار نفر رسیده و بر اساس برنامه ریزی‌ها میزان مرگ و میر نوزادان در کشور به هفت در یک هزار خواهد رسید.

مدیر کل دفتر سلامت ، جمعیت ، خانواده و مدارس افزود: طی سال‌های گذشته، مرگ نوزادان زیر ۲۰ و ۲۲ هفته ثبت نمی‌شد ولی امروزهمه این نوزادان ثبت و دلایل مرگ آنها بررسی می‌شود و تا پایان ۱۳ سال آینده دیگر هیچ مرگ نوزاد قابل اجتناب نداشته باشیم.

مطلق تصریح کرد: در حال حاضر مرگ مادران به دلیل خونریزی با شتاب پایینی مواجه شده است و در حال حاضر میزان باروری کلی دز کشور از ۱.۸ به دو رسیده است.

وی گفت: تلاش داریم مرگ مادران باردار را به ۱۵ در ۱۰۰ هزار برسانیم و تا ۱۳ سال آینده مرگ مادر باردار نباشد.

مدیرکل سلامت، جمعیت، خانواده و مدارس تصریح کرد: تا ۱۳ سال آینده هیچ گونه مرگ قابل اجتنابی در کودکان زیر پنج سال نباشد و برنامه‌های مختلفی در راستای مراقبت از کودک پیگیری و اجرا خواهد شد.