گورباچف: ترامپ و پوتین راه گفتگو را در پیش بگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، میخائیل گورباچف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق در گفتگو با خبرنگار آناتولی درباره تنش های رو به افزایش میان روسیه و آمریکا گفت: توصیه من به سران دو کشور این است که نباید از هم ترس داشته باشند؛ بلکه باید راه گفتگو و مذاکره را انتخاب کنند.

گورباچف با اشاره به اینکه در دیپلماسی، صبر و عدم رد اقدامات انجام گرفته برای بهبود روابط میان طرفین اهمیت زیادی دارد، عنوان داشت: به عنوان مثال، رونالد ریگان رئیس جمهور اسبق آمریکا در ابتدا نسبت به من کمی مغرور بود. اما من با یک رفتار مؤدبانه به او گفتم که وی در جایگاهی بالاتر از من قرار ندارد و معلم من نیست. این رفتاری مصمم بود که باعث رنجش طرف مقابل نیز نشد .

آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق در ارتباط با تحولات اخیر در روابط دو کشور با اشاره به رقابت هسته ای در دوران جنگ سرد، تأکید کرد: در آن دوران به دلیل این رقابت هر لحظه امکان بروز یک جنگ هسته ای که قادر به از بین بردن شرایط زندگی در کره زمین بود، وجود داشت.

وی در ادامه افزود: اکنون سران این کشورها نباید در چنین شرایطی که روابط دو کشور روبه افول است، بدون هیچ اقدامی صبر کنند، بلکه باید راه گفتگو را در پیش بگیرند.