  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۲۲

در مصاحبه با آناتولی مطرح کرد:

گورباچف: ترامپ و پوتین راه گفتگو را در پیش بگیرند

گورباچف: ترامپ و پوتین راه گفتگو را در پیش بگیرند

آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی پیش از فروپاشی در سال ۱۹۹۱ ، در اظهار نظری پیرامون تنش های کنونی میان آمریکا و روسیه، پوتین و ترامپ را به گفتگو و ایجاد تفاهم فراخواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، میخائیل گورباچف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق در گفتگو با خبرنگار آناتولی درباره تنش های رو به افزایش میان روسیه و آمریکا گفت: توصیه من به سران دو کشور این است که نباید از هم ترس داشته باشند؛ بلکه باید راه گفتگو و مذاکره را انتخاب کنند.

گورباچف با اشاره به اینکه در دیپلماسی، صبر و عدم رد اقدامات انجام گرفته برای بهبود روابط میان طرفین اهمیت زیادی دارد، عنوان داشت: به عنوان مثال، رونالد ریگان رئیس جمهور اسبق آمریکا در ابتدا نسبت به من کمی مغرور بود. اما من با یک رفتار مؤدبانه به او گفتم که وی در جایگاهی بالاتر از من قرار ندارد و معلم من نیست. این رفتاری مصمم بود که باعث رنجش طرف مقابل نیز نشد .

آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق در ارتباط با تحولات اخیر در روابط دو کشور با اشاره به رقابت هسته ای در دوران جنگ سرد، تأکید کرد: در آن دوران به دلیل این رقابت هر لحظه امکان بروز یک جنگ هسته ای که قادر به از بین بردن شرایط زندگی در کره زمین بود، وجود داشت.

وی در ادامه افزود: اکنون سران این کشورها نباید در چنین شرایطی که روابط دو کشور روبه افول است، بدون هیچ اقدامی صبر کنند، بلکه باید راه گفتگو را در پیش بگیرند.

کد مطلب 4053797

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها