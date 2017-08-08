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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۳۴

معاون فنی دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس:

نرخ رشد باروری در کشور از ۱.۸ درصد به ۲ درصد افزایش یافته است

نرخ رشد باروری در کشور از ۱.۸ درصد به ۲ درصد افزایش یافته است

زنجان-معاون فنی دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس گفت: نرخ رشد باروری در کشور از ۱.۸ درصد به ۲ درصد افزایش یافته و جلوی سیر کاهش باروری گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، افزود: در حال حاضر راه برای رسیدن به حد جایگزینی و بیشتر از آن وجود دارد ودر برنامه توسعه ششم نرخ رشد باروری کشور ۲.۵ درصد اعلام شده است.

وی اظهار کرد: بیشتر جوامع رو به توسعه با موضوع تک فرزندی مواجه هستند و  هدف از برگزاری همایش تک فرزندی در استان زنجان هم بیان مسائل این حوزه و وضعیت کشور در این زمینه بوده و باید این فرهنگ تک فرزندی رفع شود. 

معاون فنی دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، گفت: جامعه ما جامعه رو به توسعه‌ای است و شاخص‌های توسعه زنان، سواد زنان، اشتغال و سطح کمی، کیفی زنان و به افزایش است.

اسلامی تاکید کرد: نرخ رشد باروری در کشور از ۱.۸ درصد به ۲ درصد ارتقا یافته و جلوی سیر کاهش باروری گرفته شده  و در صورت رفع مشکل ازدواج، هدفگذاری در سیاست‌های ابلاغی که ۲.۱ درصد بوده، محقق می‌شود.

معاون فنی دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس تصریح کرد:  ۱۳ میلیون نفر در آستانه ازدواج هستند و در صورت ازدواج این افراد، مشکل باروری برای یک مقطع زمانی رفع خواهد شد.

اسلامی افزود:  برای رفع مشکل ناباروری برخی از زوجین هم در رشد نرخ باروری موثر است. 
 

کد مطلب 4053801

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