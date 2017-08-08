باید از اشاعه تفکرات افراطی در جوامع اسلامی جلوگیری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی در دیدار با رئیس مجلس سنای پاکستان اظهارکرد: علاقه تاریخی مردم پاکستان به پیامبر اکرم(ص)و اهل بیت(ع) یکی از زمینه های اشتراک دو ملت ایران و پاکستان است.

وی افزود: حضور خیل عظیم زائران پاکستانی در حرم امام رضا(ع) را حضوری گرامی و مغتنم می‌دانیم و از این حضور بسیار خوشحال هستیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد:باید در جهت تسهیل شرایط تشرف‌ زائران پاکستانی، بهبود رفاه و امنیت آنها، همکاری‌های خود را افزایش دهیم.

رئیسی خاطرنشان کرد:می‌توان با ارتقاء زیر ساخت‌های سفر در بخش هوایی و زمینی، تعداد گردشگران پاکستانی را به مشهد و سایر شهرهای ایران افزایش داد.

وی در ادامه گفت:مردم مسلمان یمن، مظلوم هستند و وظیفه هر مسلمانی حمایت از مظلوم است.

تولیت آستان قدس رضوی افزود :امروز تمامی ملت های مسلمان منطقه از آمریکا متنفراند و دخالت های نظامی آمریکا در پاکستان یکی از این مصادیق این موضوع بوده است .

رئیسی بیان کرد:آینده و سرنوشت هرکشوری توسط مردم آن کشور باید تعیین شود.

وی خاطرنشان کرد: مواضع مجلس سنای پاکستان در جلوگیری از دخالت نظامی این کشور در تجاوز عربستان سعودی به یمن قابل تقدیر است.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد:حفظ امنیت منطقه مسئله‌ای بسیار مهم و حیاتی است و باید از اشاعه تفکرات افراطی و تکفیری در جامعه اسلامی جلوگیری شود زیرا این تفکرات تهدیدی برای امنیت ملت‌های منطقه است.

رئیسی تاکید کرد: ایران و پاکستان مناسبات و روابط نزدیک اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با یکدیگر دارند، اما این همکاری‌ها می‌تواند توسعه بیشتری بیابد.

تولیت آستان قدس رضوی اظهارکرد:زمینه برای توسعه صنعت گردشگری و افزایش تبادل گردشگر با پاکستان کاملا فراهم است.