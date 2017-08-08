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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۱۵

پیام نماینده ولی فقیه در سپاه بمناسبت روز خبرنگار:

خبرنگاران افسران جنگ نرم و طلایه داران عرصه جهاد کبیر هستند

خبرنگاران افسران جنگ نرم و طلایه داران عرصه جهاد کبیر هستند

نماینده ولی فقیه در سپاه تصریح کرد: خبرنگاران افسران جنگ نرم و طلایه داران عرصه جهاد کبیرهستند که در الگو سازی ترویج فرهنگ مقاومت و ایستادگی موفق هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه در پیامی روز خبرنگار را یادآور حماسه ی آگاهی بخشی و بصیرت آفرینی شهید صارمی و دیگر شهدای رسانه توصیف و تصریح کرد: بخش اعظم درخشندگی انقلاب اسلامی و گفتمان مقاومت و استکبار ستیزی در اقصی نقاط جهان مرهون مجاهدت ها و تلاش های آگاهانه و متعهدانه خبرنگاران و دیگر فعالان عرصه رسانه در میهن اسلامی است.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

هفدهم مرداد ماه، روز خبرنگار. ، فرصت مغتنم و بسیار ارزشمندی برای بازخوانی رسالت و مسئولیت خطیر اصحاب رسانه و تبیین شایستگی ها و قابلیت های منحصر بفرد فعالان رسانه ای کشور در پاسخ هوشمندانه و درخور به انتظارات و اولویت های فراروی آنان است.

حافظه ی تاریخی ملت ایران گواهی می دهد، بخش اعظم درخشندگی انقلاب اسلامی و گفتمان مقاومت و استکبار ستیزی در اقصی نقاط جهان مرهون مجاهدت ها و تلاش های آگاهانه و متعهدانه خبرنگاران و دیگر فعالان عرصه رسانه در میهن اسلامی است که آگاهی و پیوند مخاطبان بی شمار و تشنه معرفت را با حقایق و واقعیات پیدا و پنهان در صحنه ی حوادث و رخدادهای تاریخی  در سطوح داخلی، منطقه ای و جهانی را سبب شده اند.

بی تردید نقش آفرینی های سترگ جامعه رسانه ای ایران اسلامی به ویژه در ترسیم وقایع دهه ی اخیر و در عرصه  جنگ های نیابتی نظام سلطه و استکبار و فتنه تروریستی داعش و تکفیری های ضد اسلام و ضد بشریت و افشای توطئه ها و ترفند های متحدان منطقه ای و فرامنطقه ای ترورسیم دولتی، واقعیتی انکار ناپذیر و قابل تحسین به شمار رفته والگوی کارآمد و موفقی را به رسانه های سایر ملل و جوامع عرضه کرده است.

اینجانب روز خبرنگار که یادآور حماسه ی آگاهی بخشی و بصیرت آفرینی شهید محمود صارمی و دیگر شهدای رسانه است را به آحاد خبرنگاران و اصحاب خبر در رسانه تبریک عرض نموده و با تأکید بر مسئولیت های خطیر آنان به عنوان افسران جنگ نرم و طلایه داران عرصه جهاد کبیر بازشناسی هویت و موقعیت خود در مقطع تاریخی حساس و سرنوشت ساز امروز کشور را انتظار راهبردی فراروی آنان می دانم.

رجاء واثق دارم، جامعه رسانه ای میهن اسلامی به یمن نقش پذیری های  فاخرو هنرمندانه و تجارب ارزنده در عرصه ی نمایش اقتدار دفاعی و وحدت ملی جمهوری اسلامی به ویژه توانمندی های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که سهم خود در تحکیم بازدارندگی کشور را ایفا کرده است، در الگو سازی برای ترویج فرهنگ مقاومت و ظلم ستیزی و تقویت اراده سلطه گریزی و ایستادگی برابر قدرتهای استکباری و پیشتازی در جریان سازی های خبری مورد نیاز در این راستا نیز موفق خواهد شد.

علی سعیدی 

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

کد مطلب 4053811
هادی رضایی

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