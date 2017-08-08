اعتراضات گسترده در آفریقای جنوبی/ احتمال برکناری رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در پی افزایش انتقادات حزب مخالف دولت آفریقای جنوبی، نمایندگان این حزب در پارلمان این کشور تصمیم به دادن رای عدم اعتماد به «زوما» رئیس جمهوری و رئیس حزب حاکم این کشور یعنی حزب کنگره گرفتند.

به گفته پلیس ژوهانسبورگ در پی اتخاذ این تصمیم پارلمان آفریقای جنوبی، مردم شهرهای سووتو و تورفانتین در آفریقای جنوبی به خیابان ها آمده و دست به تظاهرات زدند.

پلیس می گوید هنوز هیچ گزارشی از خشونت در خیابان های این شهر دریافت نشده و مردم از ساعت ۴ صبح امروز در خیابان ها حضور دارند.

گفته می شود دلیل اصلی مخالفت حزب مخالف دولت آفریقای جنوبی با رئیس جمهوری این کشور، اتهام دست داشتن وی در پرونده های فساد مالی است.

اختلافات میان رئیس جمهور آفریقای جنوبی و مخالفین از نوامبر سال ۲۰۱۴ و در پی درخواست حزب اتحاد دمکراتیک در خصوص رسیدگی به تخلفات مالی زوما آغاز شد و در آن زمان دادگاه حکم به عدم صلاحیت رئیس جمهوری آفریقای جنوبی نداد.