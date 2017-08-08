مدیریت انرژی و کاهش مصرف برق به همکاری رسانه ها نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر سعید بهادیوند چگینی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین به همراه برمک مدیر روابط عمومی اداره روز سه شنبه به مناسبت روز خبرنگار با حضور در دفتر خبرگزاری مهر استان قزوین از خدمات فعالان این رسانه تشکر کردند.

سعید بهادیوند چگینی در این بازدید گفت: نقش شما خبرنگاران در فرهنگ سازی مردم در رعایت میزان مصرف انرژی بی بدیل است و مدیریت مصرف نیازمند کمک شما فعالان رسانه ای است.

وی بیان کرد: مردم ایران متاسفانه در میزان مصرف سرآمد هستند و بویژه در مصرف انرژی اگر کنترل لازم صورت نگیرد با خاموشی و مشکلات عدیده ای روبرو می شویم که خسارات آن سنگین است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین تصریح کرد: امسال تابستان از پیک بارهم عبور کرده ایم و اگر همراهی مردم در مدیریت مصرف و صرفه جویی محقق نشود دچار خاموشی می شویم لذا انتظار داریم با کمک شما رسانه ها مردم در مصرف برق صرفه جویی کنند تا از این ایام بسلامت و بدون خاموشی عبور کنیم.

خدا قوت به خبرنگاران مهر

چگینی ضمن تجلیل ازخدمات خبرنگاران خبرگزاری مهر اظهارداشت:باید به شما خدا قوت بگوییم که حضور مستمر شما در برنامه ها قابل تحسین است و باید به شما و خبرنگار فعال شما سرکار خانم کلهر که متواضعانه و صبورانه در این عرصه تلاش می کند خدا قوت بگوییم و از کارتان تجلیل کنیم.

در این بازدید با اهداء لوح تقدیر از خدمات خبرگزاری مهر تجلیل شد.