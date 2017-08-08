آمادگی ۵۰ داعشی برای انجام عملیات تروریستی در اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، روزنامه ساندی تایمز انگلیس از فعالیت یک گروه مخفی وابسته به داعش در جهت آموزش تروریست های وابسته به این گروه در انگلیس جهت انجام حملات تروریستی آینده در این کشور خبر داد.

بر اساس این گزارش، این اطلاعات از چند تروریست دستگیر شده در خاک سوریه به دست آمده است.

به گفته این تروریست های دستگیر شده، همین گروه از داعش مسئولیت آموزش عاملین حمله تروریستی در پاریس و بروکسل را بر عهده داشته اند.

یکی از تروریست های دستگیر شده در همین ارتباط گفت که هم اکنون داعش اقدام به آموزش حدود ۵۰ نفر از شهروندان اروپایی عضو این گروه که از کشورهای فرانسه، بلژیک و آلمان به عضویت داعش درآمده اند کرده و آنها را برای اعزام به کشورهای خود جهت انجام عملیات تروریستی آماده می کند.

به گفته این تروریست دستگیر شده، افراد مذکور دوره های سخت ساخت بمب و طاقت آوردن زیر شکنجه های سخت را نزد داعش گذرانده اند.

این تروریست همچنین هدف داعش از آموزش این تمرینات سخت را اطمینان این گروه از آمادگی افراد تعلیم داده شده برای فدا کردن جان خود در راه تکفیری ها عنوان کرد.