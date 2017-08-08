سیف: نرخ سود باید کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف در مراسم جشن روز خبرنگار و یک سالگی ایبنا که با حضور جمعی از مدیران بانک ها و معاون سازمان برنامه و بودجه برگزار شد؛ با بیان اینکه نظام بانکی و تسهیلات نظام بانکی و نرخ این تسهیلات نقش مهمی در رقابت پذیر بودن محصولات داخلی دارد تصریح کرد: باید تلاش کنیم هر چه زودتر به ایجاد تعادل در متغیرهای اقتصادی به خصوص نرخ سود عمل کنیم.

سیف ضمن اشاره به اینکه موسسات غیرمجاز اجازه اجرای سیاست کاهش سود بانکی را نمی داد، افزود: در این چهار سال بزرگترین چالش ما در بانک مرکزی معضل موسسات غیرمجاز بود که همواره تزلزل هایی را در اثربخشی سیاست های پولی ایجاد می کرد.

وی افزود: الان با همکاری دستگاه های مربوطه به خصوص قوه قضاییه و نیروی انتظامی با صدای بلند به مردم این بیان را می رسانیم که سرمایه های خود را به نهادی که نمی شناسید و نمی دانید چه کار می کند و مجوز ندارد نسپارید.

سیف خطاب به مردم تاکید کرد که گول نرخ های سود بالا را نخورید و ادامه داد: این پیام را سال ۹۲ با این رسایی نمی توانستم بگویم چراکه هجومی را به همراه داشت ولی الان این موسسات دیگر وجود ندارد و همه آنها تعیین تکلیف شده اند.

وی افزود: برای جلوگیری از پیداش و جوانه زدن دوباره این موسسات باید به مردم هشدارهای لازم را دهیم. مردم باید توجه کنند بازدهی مورد انتظار با ریسک قابل قبول ملاک است اگر جایی بالاتر از این نرخ را وعده می دهد بدانیم مشکلی وجود دارد و خطر از بین رفتن سرمایه هایمان بالا است.

سیف تصریح کرد: در سایه این دستاوردی که بانک مرکزی با همکاری سایر نهادها بدست آورده، امیدواریم در آینده شاهد اثر بخشی سیاست های پولی و تصمیمات شورای پول و اعتبار باشیم.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه ثبات بازار ارز، کنترل نقدینگی و ... از تصمیمات اصلی بانک مرکزی در این سالها بوده است افزود: برخی می گفتند به بهانه کنترل تورم رکود را دامن زده ایم درحالیکه با ظرافت سیاست ها را اجرا کرده و شاهد رشد ۱۲.۵ درصد در سال گذشته بودیم. البته منتقدان می گویند عمده برای نفت است ولی ما هم قبول داریم و می دانیم رشد بدون نفت ۳.۳ درصد است بنابراین به رشد ۳.۳ درصدی کسی نمی گوید رکود!

وی در ادامه با اظهارامیدواری از اینکه شاهد موفقیت‌های بیش از پیش شبکه خبری ایبِنا باشیم، گفت: انتظار داریم رسانه ها ابتدا نسبت به صحت و درستی مطلب اطمینان حاصل کنند و سپس منتشر شود.

سیف اظهار داشت: روز خبرنگار را به دوستان خبرنگارم تبریک می گویم و آرزوی موفقیت برای تمام این عزیزان را دارم. ضمن آنکه امیدوارم شاهد موفقیت های بیش از پیش شبکه خبری ایبنا باشیم.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به برگزاری جلسه شورای پول و اعتبار طی بعد از ظهر امروز گفت: باید ساعت ۴ در این جلسه حاضر باشم.

وی در ادامه به بیان سخنانی درباره اهمیت رسانه و روز خبرنگار پرداخت و گفت: الان زمانی است که از عصر ارتباطات عبور کرده و وارد عصر شفافیت ارتباطات شده ایم. شبکه های اجتماعی اخبار و اطلاعات را در ثانیه ها و لحظه ها منتشر می کنند.

سیف با بیان اینکه آسیب هایی نیز از این بابت بروز می کند، تصریح کرد: در برخی مواقع میان اصول خبرنگاری و خبر نویسی صحت و جامعیت خبر مخدوش می شود. گاها برخی اطلاعات نادرست ترویج و منتشر می شود، بی آنکه صحت و درستی آنها مورد راستی آزمایی قرار گیرد.

سیف ادامه داد: انتظار داریم رسانه ها اول نسبت به صحت و درستی مطلب اطمینان حاصل کرده و بعد آنرا منتشر کنند.

به گفته رییس کل بانک مرکزی، شبکه های مجازی این اجازه را به هر کسی می دهد که هر خبری را به هر کسی می خواهند نشر دهند ولی رسانه های حرفه ای خبری را نشر می دهند که نسبت به صحت آن اطمینان دارند.

سیف با اشاره به اینکه اصل امانت داری نیز از اصول اساسی رسانه ها است و ادامه داد: رسانه باید با حفظ امانت، پیام را طوری انتقال دهد که باعث بروز سوء تفاهم نشود.

وی با ذکر مثال گفت: برخی مواقع آقای نوبخت مطالبی را بیان می کند که تیتری از خبرهای آن بیرون می آید که وی اصلا آن عبارات را نگفته است. همین چند روز قبل یکی از رسانه ها که بنده به مدیران وی ارادت هم دارم تیتری را به نقل از صحبت های من در برنامه نگاه یک زد که اصلا نگفته بودم. این رسانه اعلام کرده بود که از روز اول دولت دوازهم نرخ ارز یکسان می شود درحالی که بیان من این نبود و استنباط آنها بود. من گفته بودم اوایل دولت دوازدهم. لذا انتقال مفهوم بسیار نیازمند دقت است.

سیف ادامه داد: توجه دادن مردم و مخاطبان به تشخیص اخبار درست و نادرست از دیگر کارهایی است که باید مورد توجه رسانه ها قرار گیرد. اصل خبر و درستی آن نباید قربانی سرعت آن شود.

وی با بیان اینکه آگاهی بخشی درباره مفاهیم تورم، رکود، رونق اقتصادی و رشد اقتصادی از دیگر مسایلی است که باید مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: روزنامه نگاران با عینک افکار عمومی نکاتی را می بینند که ما نمی بینیم و این یک واقعیت است.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه به تشریح برخی اقدامات انجام شده در این بانک طی چهارسال گذشته پرداخت و اعلام کرد: در این ۴ سال تلاش کردیم یک اموری را ساماندهی کنیم که نظام بانکی را آزار می داد و امکان اثر بخشی سیاست های پولی را نمی داد.

وی با اشاره به وضعیت نرخ سود در نظام بانکی گفت: در این مدت نرخ سود بانکی نتوانست برغم کاهش تورم پایین بیاد و سیاست های شورای پول و اعتبار هم نمی توانست عملی شود.