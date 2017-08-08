سالانه ۳۱۰۰ پرونده تصادف منجر به جرح در اسلامشهر تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یونس اسدی مقدم سه شنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران فعال شهرستان اسلامشهر، ‌طی سخنانی با بیان این که سالانه ۳۱۰۰ پرونده تصادف منجر به جرح در اسلامشهر باز می شود، گفت: این تعداد پرونده نشان دهنده وجود یک ضعف است و جا دارد رسانه ها از مسئولان حوزه ترافیک سوال کنند، که چه کوتاهی سبب ایجاد چنین وضعیتی شده است.

وی افزود: متاسفانه برخی مسئولان در حوزه کاری خود کوتاهی می کنند و برخی نیز به وظایف خود اشراف ندارند، قانون وظایف خاصی برای هر مسئول در نظر گرفته است و بی اطلاعی از چارچوب‌های قانونی وظایف یک مسئول می تواند زمینه وقوع تخلفات و جرائم را فراهم کند.

دادستان اسلامشهر با بیان این که در حکومت اسلامی چیزی به عنوان ریاست نداریم، گفت: همه در نظام اسلامی مسئول هستند و باید در چارچوب وظایف خود مورد سوال قرار گیرند و مطالبه گری از مسئولین یکی از مهم ترین وظایف خبرنگاران است و باید با رصد دقیق مسائل و تحولات منطقه، نسبت به انعکاس مشکلات و کاستی های موجود اقدام کنند و در این خصوص از خبرنگاران به جهت روشن گری پیرامون مسائل مهم شهرستان تشکر می کنم





