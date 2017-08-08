به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آناتولی ترکیه اعلام کرد که آمریکا بار دیگر ۱۱۲ تریلی حامل تسلیحات سنگین را برای گروه های کُرد معارض این کشور در سوریه از جمله «پید» و «پکک» ارسال کرده است.
بر اساس این گزارش، خبرنگار خبرگزاری آناتولی اعلام کرد که خود دیده است شب گذشته ۱۱۲ تریلی حامل مهمات و تجهیزات نظامی وارد استان حسکه در سوریه که تحت کنترل کُردهای «پید» و «پکک» هستند، شده است.
گفتنی است بر اساس اعلام این خبرگزاری ترکیه ای، ارسال تجهیزات نظامی اخیرا در ساعات شب و با تریلی های سرپوشیده صورت می گیرد.
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