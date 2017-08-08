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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۴۵

خبرنگار آناتولی:

آمریکا ۱۱۲ تریلی سلاح برای «پ‌ی‌د» و «پ‌ک‌ک» ارسال کرده است

آمریکا ۱۱۲ تریلی سلاح برای «پ‌ی‌د» و «پ‌ک‌ک» ارسال کرده است

خبرنگار آناتولی ترکیه اعلام کرد آمریکا برای کُردهای «پ‌ی‌د» و «پ‌ک‌ک» ۱۱۲ تریلی سلاح ارسال کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آناتولی ترکیه اعلام کرد که آمریکا بار دیگر ۱۱۲ تریلی حامل تسلیحات سنگین را برای گروه های کُرد معارض این کشور در سوریه از جمله «پ‌ی‌د» و «پ‌ک‌ک» ارسال کرده است.

بر اساس این گزارش، خبرنگار خبرگزاری آناتولی اعلام کرد که خود دیده است شب گذشته ۱۱۲ تریلی حامل مهمات و تجهیزات نظامی وارد استان حسکه در سوریه که تحت کنترل کُردهای «پ‌ی‌د» و «پ‌ک‌ک» هستند، شده است.

گفتنی است بر اساس اعلام این خبرگزاری ترکیه ای، ارسال تجهیزات نظامی اخیرا در ساعات شب و با تریلی های سرپوشیده صورت می گیرد.

کد مطلب 4053823

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