دسترسی مردم به پایانه در حال ساخت شرق باید تسهیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، داوود کشاورزیان به همراه جمعی از مسئولان ذی ربط شهرداری تهران از پایانه و پارک سوار در حال احداث شرق پایتخت از روند اجرایی و پیشرفت عملیات بازدید کرد.

وی در این بازدید بر آسودگی خاطر و سهولت در آغاز سفر با ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای و حضور مسافران در محیطی کاملا منظم و مدل‌های روز دنیا تأکید کرد و احداث پایانه و پارک‌سوار شرق تهران را در انجام سفرها حائز اهمیت دانست.

کشاورزیان پس از استماع توضیحات و گزارش مهندس مشاور و پیمانکار پروژه احداث ترمینال جدید شرق تهران، از بخش‌های مختلف این پایانه از جمله محل پیش‌بینی‌شده دفاتر شرکت‌های مسافری، پارکینگ‌ها، سکوی سوار و پیاده شدن مسافران، کانترهای تحویل چمدان، محوطه و سایر بخش‌ها بازدید کرد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ابراز امیدواری کرد: با پایان عملیات اجرایی و بهره‌برداری از این پایانه هم‌وطنان به‌ویژه ساکنان پایتخت که قصد سفر به استان‌های شمالی، شرقی و برخی مقاصد جنوبی کشور را دارند با آسایش و راحتی به این مکان مراجعه و سفر خود را آغاز و یا به‌عنوان پایان سفر و مقصد از امکانات پیش‌بینی و طراحی‌شده بهره‌مند شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی وجود زیرساخت‌های لازم جهت دسترسی آسان از نقاط مختلف شهر به این پایانه را مهم برشمرد.

گفتنی است پایانه جدید شرق تهران با زیربنای ٢٥ هزار مترمربع و ١٧ هزار مترمربع پارکینگ، در سه‌طبقه ساختمان پایانه و یک طبقه پارکینگ با نمای شیشه‌ای و سقف سازه فضایی به‌صورت قوسی، توسط سازمان عمران شهرداری تهران در منطقه ١٣ پایتخت واقع در بزرگراه تهران ـ دماوند در حال ساخت است.