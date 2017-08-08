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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۳۵

کشاورزیان در بازدید از پایانه جدید شرق تهران:

دسترسی مردم به پایانه در حال ساخت شرق باید تسهیل شود

دسترسی مردم به پایانه در حال ساخت شرق باید تسهیل شود

رئیس سازمان راهداری بر سهولت دسترسی مردم به پایانه های مسافری پایتخت با استفاده از حمل و نقل عمومی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، داوود کشاورزیان به همراه جمعی از مسئولان ذی ربط شهرداری تهران از پایانه و پارک سوار در حال احداث شرق پایتخت از روند اجرایی و پیشرفت عملیات بازدید کرد.

وی در این بازدید بر آسودگی خاطر و سهولت در آغاز سفر با ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای و حضور مسافران در محیطی کاملا  منظم  و مدل‌های روز دنیا تأکید کرد و احداث پایانه و پارک‌سوار شرق تهران را در انجام سفرها حائز اهمیت دانست.

کشاورزیان پس از استماع توضیحات و گزارش مهندس مشاور و پیمانکار پروژه احداث ترمینال جدید شرق تهران، از بخش‌های مختلف این پایانه از جمله محل پیش‌بینی‌شده دفاتر شرکت‌های مسافری، پارکینگ‌ها، سکوی سوار و پیاده شدن مسافران، کانترهای تحویل چمدان، محوطه و سایر بخش‌ها بازدید کرد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ابراز امیدواری کرد: با پایان عملیات اجرایی و بهره‌برداری از این پایانه هم‌وطنان به‌ویژه ساکنان پایتخت که قصد سفر به استان‌های شمالی، شرقی و برخی مقاصد جنوبی کشور را دارند با آسایش و راحتی به این مکان مراجعه و سفر خود را آغاز و یا به‌عنوان پایان سفر و مقصد از امکانات پیش‌بینی و طراحی‌شده بهره‌مند شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی وجود زیرساخت‌های لازم جهت دسترسی آسان از نقاط مختلف شهر به این پایانه را مهم برشمرد.

گفتنی است پایانه جدید شرق تهران با زیربنای ٢٥ هزار مترمربع و ١٧ هزار مترمربع پارکینگ، در سه‌طبقه ساختمان پایانه و یک طبقه پارکینگ با نمای شیشه‌ای و سقف سازه فضایی به‌صورت قوسی، توسط سازمان عمران شهرداری تهران در منطقه ١٣ پایتخت واقع در بزرگراه تهران ـ دماوند در حال ساخت است.

کد مطلب 4053824

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