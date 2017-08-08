به گزارش خبرنگار مهر، فتحالله حقیقی در نخستین نشست شورای مشارکتهای مردمی استان البرز که عصر سهشنبه در سالن استانداری البرز برگزار شد، ضمن گرامیداشت روز خبرنگار، اظهار کرد: اصحاب رسانه استان البرز عملکرد قابل قبولی را از خود به منصه ظهور گذاشتهاند.
وی با تأکید بر اینکه حضور و فعالیت خیرین در عرصه وظایف محوله بر سازمان بهزیستی و کمک به این سازمان شایان تقدیر است، افزود: فعالیت در حوزه بهزیستی که افراد ناتوان و معلول را تحت پوشش خود قرار دادهاند با سختیهای فراوانی همراه است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز بیان کرد: معلولان بیشماری در کشور جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که از ظرفیتهای علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی بالایی برخوردار هستند.
وی با تأکید بر لزوم بهرهمندی از ظرفیت و پتانسیل خیرین در بخشهای مختلف نظیر فعالیتهای موردنظر سازمان بهزیستی، تصریح کرد: استفاده خیرین اصناف مساعدت ویژهای در این بخش به همراه خواهد داشت.
حقیقی طرح مشارکتهای مردمی در خصوص تأمین امنیت را یکی دیگر از امور موردتوجه دولت برشمرد و گفت: استفاده از شیده های نوین برای رسیدن به اهداف عالی مدنظر الزامی است، میتوان با تعیین نظامنامه از ظرفیت خیرین در بخشهای گوناگون استفاده کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز ادامه داد: ارائه طرحهای عملیاتی دستگاههای اجرایی، ارگان و بانکهای مختلف بهموجب جلب مشارکت بخش خصوصی راهگشاترین اقدام در خصوص برونرفت از مشکلات موجود در استان البرز است که بایستی موردتوجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر لزوم فعالیت بیشتر سمنهای خیرین مدرسهساز در خصوص مدرسهسازی در روستاهای استان البرز، گفت: مکانیزیم عملیاتی برای جلب مشارکت شهرداری و شورای شهر با سازمان بهزیستی تهیه و تدوین شود.
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