به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، نیره پیروزبخت درباره جایگاه استاندارد گفت: استاندارد ایران حالا در جایگاهی است که برخی مجامع بینالمللی بدون حضور نماینده ما تشکیل نشست نمیدهند.
وی افزود: بعد از محدودیتهایی که ترامپ برای حضور ایرانیها در آمریکا قایل شد، سازمان جهانی استاندارد محل یکی از نشستهای مهم خود را تنها به خاطر حضور نماینده ایران از آمریکا به فرانسه منتقل کرد.
پیروزبخت از دردسرهای تحریم برای کیفیت کالاهای وارداتی و حتی تولیدی ایران گفت و تاکید کرد: در تمام عمر ۵۷ ساله سازمان ملی استاندارد ۳۲هزار استاندارد تدوین شده است که ۱۳هزار مورد از این استانداردها در ۳ سال اخیر ایجاد شده است ؛ در دولت یازدهم حدود یکسوم استانداردهای ۵۷ ساله تدوین شده است.
پیروزبخت درباره کیفیت برخی کالاهای استاندارد تاکید کرد : در حال حاضر نمیشود کیفیت و استاندارد کالای ژاپنی را از کالای ایرانی انتظار داشت؛ اما اگر از تولیدمان حمایت کنیم، میتوانیم به این درجه از کیفیت برسیم.
رییس سازمان استاندارد گفت: در کشوری مانند ژاپن برنامهریزی برای مدیریت کیفیت و فرآیند تولید به گونهای است که کالاهای تولیدی و خدمات ارایهشده بدون هیچ عیب و نقصی باشد؛ اما در ایران و در حال حاضر بدلیل تحریم های چند ساله ظالمانه چنین وضعیتی وجود ندارد.
وی افزود: اقدامات زیادی برای افزایش سطح رضایتمندی مردم از کالاهای استاندارد داشتهایم؛ به عنوان مثال نظارت بازرسی، علاوه بر اینکه در سطح تولید اعمال میشود، در سطح بازار نیز انجام شده است. رویکرد قبلی ما به این صورت بود که تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد مشروط به گرفتن تاییدیه استاندارد از نمونههای تولیدی بود؛ بهگونهای که اگر کیفیت محصولی در ۳ مرحله با استانداردهای ملی مرتبط با کالا انطباق داشت، این گواهی دوباره برای او صادر میشد؛ اما در سالهای اخیر نظارت را به سطح بازار هم آوردیم. نمونه کالا از بازار گرفته میشود و اگر کالایی در بازار استاندارد لازم را نداشته باشد، با واحد تولیدی برخورد میشود.
پیروزبخت اظهار داشت : در دو سال اخیر از یک جمعیت آماری مشخصی نظرسنجیهایی داشتهایم؛ بهعنوان مثال درباره ایمنی آسانسورها اقدامات خوبی انجام شده که به وضوح قابل لمس است. این وضع را در بخشهای خدماتی همچون شهربازی هم شاهد هستیم.
وی افزود : در کشور ما حدود هزار قلم محصول داخل و حدود ۱۷۰۰ ردیف تعرفه وارداتی مشمول استاندارد اجباری هستند که هر ردیف وارداتی بیشتر از ۵ نوع کالا را در برمیگیرد. بنابراین بیش از هشتهزار و ۵۰۰ کالای خارجی زیر پوشش استانداردهای اجباری هستند.
رئیس سازمان استاندارد درباره استاندارد خودروهای داخلی هم گفت : خودروی خاصی را زیر سوال نمیبرم اما برای ارتقای کیفیت خودروهای وارداتی و داخلی برنامهای در شورای سیاستگذاری خودرو تنظیم شده است. بر اساس این برنامه که از ابتدای سال ۹۶ آغاز شده و تا پایان ۹۷ ادامه دارد، استاندارد پنجاه و دوگانه با سختگیری بیشتری اجرا خواهد شد؛ ضمن اینکه بزودی تعداد استانداردهای خودرو به ۸۳ مورد افزایش خواهد داشت و خودروهایی که استانداردهای هشتادوسهگانه را رعایت نکنند، تولید یا وارداتشان متوقف میشود.
پیرزوبخت اظهار داشت : اسم خودروی خاصی را اعلام نمیکنم اما حداکثر تا دیماه ۹۷ هیچ بهانهای برای ادامه تولید خودروهای غیراستاندارد پذیرفته نیست و تولید چنین خودروهایی باید متوقف شود. پس خودروسازان باید خودشان را با شرایط جدید وفق دهند و خودروهایی تولید کنند که استانداردهای مورد نظر را داشته باشد. همچنین دیگر امکان ورود آنها به کشور وجود ندارد. البته برخی از خودروها پیشتر هم اجازه ورود نداشتند اما بعد از انجام یکسری اصلاحات، امروز امکان ورود آنها به کشور فراهم شده است.
وی درباره مواد غذایی هم گفت : نمونهبرداریهای مکرری هم در سطح بازار و هم در واحدهای تولیدی انجام میشود. هر روز کیفیت تولیدات داخلی ما بهتر میشود و دقتی که تولیدکنندگان مواد غذایی درباره شاخصههای استاندارد انجام میدهند، قابل مقایسه با سالهای گذشته نیست. این موضوع حتی در بازارهای صادراتی ما هم نمود پیدا کرده است و بازارهای صادراتی ما به این مسأله اذعان میکنند که کیفیت مواد غذایی تولید شده در ایران نسبت به گذشته خیلی بهتر شده است.
پیروزبخت گفت : کیفیت مواد غذایی ایران یک مزیت رقابتی در جهان است. در برخی مواقع استانداردهای مواد غذایی در ایران از استانداردهای جهانی هم سختگیرانهتر است. در بحث حلال هم فعال هستیم و این هم یک مزیت برای محصولات غذایی ما به شمار میآید.
پیروزبخت گفت : توصیه من این است که مردم به بحثهای فضای مجازی توجه نکنند. چرا که برخی از موارد پشت پرده تجاری دارد و عدهای برای منافع شخصی خود شایعاتی برای تخریب صنایع غذایی و تولید داخلی مطرح میکنند.
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